На фронте погиб Виктор Онисько – режиссер монтажа фильмов "Отдана", "Черкассы", "Захар Беркут"

В тяжелых боях на войне погиб режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. Он работал над известными украинскими фильмами и сериалами.

О смерти защитника Украины сообщила его жена, культурный менеджер и куратор кинопрограмм, Ольга Бирзул на своей фейсбук-странице, информирует 24 канал. У воина Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь Захария.

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На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

Ты должен монтировать кино, но "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза в нуле – Херсонская область и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую утрату. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я это почувствовала на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира,

– написала жена.

Виктор Онисько был режиссером монтажа и работал над такими проектами:

Сериалы:

"Кофе с кардамоном" (монтаж первого блока), 2021 год;

"Сашка", 2021 год;

"До свидания, мальчики", 2014 год;

"Бабочки", 2013 год;

"Личная жизнь следователя Савельева", 2012 год;

"Мертвый. Жив. Опасный", 2006 год.

Фильмы:

"Розы. Фильм-Кабаре", 2021 год;

"Захар Беркут", 2019 год;

"Итальянский дневник Ольги", 2019 год;

"Отдана", 2019 год;

"Полина и тайна киностудии", 2019 год;

"Холодная кровь", 2018 год;

"Ленинопад", 2017 год;

"Сторожевая застава", 2017 год;

"Несокрушимая", 2015 год;

"Караси", 2008 год;

"Внеземной", 2007 год;

"Год Золотой Рыбки", 2007 год;

"Презумпция вины", 2007 год.



Виктор Онисько погиб на войне / Фото из фейсбука сериала "Кофе с кардамоном"

Воспоминания коллег

Дмитрий Сухолиткий-Собчук написал: "В это невозможно поверить. Человек с большим сердцем, силой духа, обостренным чувством справедливости и исступленной правдой в каждом слове, взгляде, поступке";

Елена Лавренюк прокомментировала: "Талантливый и прекрасный человек… погибают лучшие";

Ирина Целик отреагировала: "Я рыдаю и не могу успокоиться, потому что так не должно быть! Только не Витя! Это слишком близко, слишком больно. Да, мы всегда эгоистично держимся за мысль – лишь бы не он, только бы не она, это уже было бы Смерть забирает их снова и снова Наших лучших, самых красивых, о*уенных, с хорошим вкусом, идеальным чувством юмора и другими добродетелями. Наш добрый приятель Витя погиб смертью героя, но от этого ни капли не легче. Бедные Оля и Заха... Я не знаю, как это все им пережить. Хочется хоть как-то защитить их от этой боли, но как?";

Алина Горлова написала: "Наше киносообщество понесло тяжелую утрату невероятного человека, талантливого, отзывчивого. Человека, который до войны монтировал кино. Господи, если ты существуешь, дай нам возможность отомстить за все горе, которое Россия принесла на нашу землю".