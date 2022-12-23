Об этом сообщила его жена Анна Яремчук-Бобало и коллеги, среди которых Евгений Лавренчук. Друзья вспоминают Олега как талантливого актера, кинорежиссера и очень хорошего человека.

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Под Бахмутом погиб режиссер Олег Бобало

"Олега Бобало больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, общие встречи Новых лет, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова. Я не знаю, что еще написать. Не знаю, какие слова подобрать для женщины Анне Яремчук, для его мамы – тети Иры, для брата Жени, для семьи, для тех, кто его любил. Сделаю все, чтобы донести это до мирового сообщества. Мир должен знать. И вечно помнить",

– поделился Евгений Лавренчук.

Жена режиссера подтвердила смерть мужа и сообщила, что пока не известны детали похорона и тому подобное: "Я реально не знаю как жить без тебя. Для друзей: я не знаю когда будут похороны, Олега еще не привезли, не знаю когда привезут (говорили, два три дня, и считайте со вчера). Когда буду знать – напишу".

По справедливости, он должен снимать кино. Он должен быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных "нощёчков", передававшая мама из Америки, для ребят. Хотел ли он быть военным? – нет. Хотел он киноплощадку сменить на окопы? – нет. Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? – да. Ибо я так молила Бога сохранить моего Олежку. А теперь я не знаю, как жить без тебя во всех смыслах. Я была такова, потому что ты подсвечивал меня изнутри. Теперь свет погас,

– дополнила она.

Что известно об Олеге Бобало

Олег Бобало-Яремчук – режиссер телефильмов, телепрограмм и рекламных роликов. В 2012 году получил грант Президента Украины как молодого деятеля в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац..!" в размере 400 тысяч гривен. Лента вышла по мотивам рассказов Богдана Жолдака в 2013 году. Рассказывает историю любви между "Следователем", в которого на некоторое время превращается писатель-неудачник в качестве уплаты долга хозяйке кафе, и "Воровкой" чашек.

"Структура кофе или "Абзац..!": смотрите короткометражный фильм

Фильмография Олега Бобало

Как режиссер-постановщик

Фильм "Структура кофе, или "Абзац..!" (2013 год);

Сериал "Мамочки" (2015 год);

Телефильм "Они закончили войну" (2017 год).

Как режиссер

Телефильм "Альпинист" (2008 год);

Телефильм "Как казаки" (2009 год);

Фильм "Украинское кино. Становление" (2021 год).

Как актер