Про це повідомила його дружина – Анна Яремчук-Бобало та колеги, серед яких Євген Лавренчук. Друзі згадують Олега як талановитого актора, кінорежисера та дуже хорошу людину.

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Під Бахмутом загинув режисер Олег Бобало

"Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвости дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім, й в театрі Бориса Озерова. Я не знаю, що ще написати. Не знаю, які слова підібрати для жінки Анні Яремчук, для його мами – тьоті Іри, для брата Жені, для родини, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ має знати. Та вічно пам'ятати",

– поділився Євген Лавренчук.

Дружина режисера підтвердила смерть чоловіка і повідомила, що наразі не відомі деталі похорону тощо: "Я реально не знаю як жити без тебе. Для друзів: я не знаю коли буде похорон, Олега ще не привезли, не знаю коли привезуть (казали, два три дні, от і рахуйте від учора). Коли буду знати – напишу".

По справедливості, він мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний в цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових "ніштячків", що передавала мама з Америки, для хлопців. Хотів він бути військовим? – ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? – ні. Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? – так. Бо я так молила Бога зберегти мого Олежка. А тепер я не знаю, як жити без тебе в усіх сенсах. Я була такою, тому що ти підсвічував мене зсередини. Тепер світло згасло,

– доповнила вона.

Що відомо про Олега Бобало

Олег Бобало-Яремчук – режисер телефільмів, телепрограм та рекламних роликів. У 2012 році отримав грант Президента України як молодому діячу в галузі кінематографії для виробництва ігрового короткометражного фільму "Структура кави або "Абзац" у розмірі 400 тисяч гривень. Стрічка вийшла за мотивами оповідань Богдана Жолдака у 2013 році. Розповідає історію кохання між "Слідчим", в якого на деякий час перетворюється письменник-невдаха в якості сплати боргу господині кафе, і "Крадійкою" філіжанок.

"Структура кави або "Абзац": дивіться короткометражний фільм

Фільмографія Олега Бобало

Як режисер-постановник

Фільм "Структура кави, або "Абзац..!" (2013 рік);

Серіал "Матусі" (2015 рік);

Телефільм "Вони закінчили війну" (2017 рік).

Як режисер

Телефільм "Альпініст" (2008 рік);

Телефільм "Як козаки" (2009 рік);

Фільм "Українське кіно. Становлення" (2021 рік).

Як актор