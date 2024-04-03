Помогите, пока не поздно, – звезда "Беверли-Хиллз 90210" призвала мир не забывать об Украине
Источник:United 24
Актриса и президент Гильдии актеров США Габриэль Картерис обратилась ко всему цивилизованному миру в связи с полномасштабной войной в Украине. Она призвала людей помогать Украине, пока еще не поздно.
Кроме того, актриса выразила восхищение украинцам, которые до сих пор храбро держатся и защищают свою страну. Габриэль Картерис отметила, что наши ценности являются общими во всем цивилизованном мире.
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Габриэль Картерис обратилась к украинцам
Актриса сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Габриэль Картерис сняла видеообращение к украинцам. В ролике она поделилась своими впечатлениями от мужества нашего народа и стремления жить в свободном мире.
Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Люди во всем мире видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности – демократию и свободу,
– сказала актриса.
Также Картерис обратилась ко всем сознательным людям цивилизованного мира, подчеркнув, что это безумие должно прекратиться, и поэтому каждый должен сделать что-то для победы Украины в войне с Россией.
Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?
– отметила Габриэль.
Актриса призвала обращаться к лидерам своих стран, пока еще не поздно.
Фильмография Габриэль Картерис
Среди лент, в которых снялась известная американская актриса:
- "Беверли-Хиллз, 90210"
- "Стилет"
- "Воспитание Каина"
- "Гаргульи"
- "Король горы"
- "Бэтмен будущего"
- "Реанимация"
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