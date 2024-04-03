Помогите, пока не поздно, – звезда "Беверли-Хиллз 90210" призвала мир не забывать об Украине

Актриса и президент Гильдии актеров США Габриэль Картерис обратилась ко всему цивилизованному миру в связи с полномасштабной войной в Украине. Она призвала людей помогать Украине, пока еще не поздно.

Кроме того, актриса выразила восхищение украинцам, которые до сих пор храбро держатся и защищают свою страну. Габриэль Картерис отметила, что наши ценности являются общими во всем цивилизованном мире.

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Габриэль Картерис обратилась к украинцам

Актриса сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Габриэль Картерис сняла видеообращение к украинцам. В ролике она поделилась своими впечатлениями от мужества нашего народа и стремления жить в свободном мире.

Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Люди во всем мире видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности – демократию и свободу,

– сказала актриса.

Также Картерис обратилась ко всем сознательным людям цивилизованного мира, подчеркнув, что это безумие должно прекратиться, и поэтому каждый должен сделать что-то для победы Украины в войне с Россией.

Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто?

– отметила Габриэль.

Актриса призвала обращаться к лидерам своих стран, пока еще не поздно.

Фильмография Габриэль Картерис

Среди лент, в которых снялась известная американская актриса:

"Беверли-Хиллз, 90210"

"Стилет"

"Воспитание Каина"

"Гаргульи"

"Король горы"

"Бэтмен будущего"

"Реанимация"

Смотрите фильмы и сериалы со знаменитостью, которая не устает кричать о помощи украинцам и нашему народу на весь мир.