Крім того, акторка висловила захоплення українцям, які досі хоробро тримаються та захищають свою країну. Габріель Картеріс наголосила, що наші цінності є спільними у всьому цивілізованому світі.

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Габріель Картеріс звернулась до українців

Акторка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Габріель Картеріс зняла відеозвернення до українців. У ролику вона поділилась своїми враженнями від мужності нашого народу та прагнення жити у вільному світі.

Я хочу, щоб ви знали, що ви не одні. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності – демократію і свободу,

– сказала акторка.

Також Картеріс звернулася до всіх свідомих людей цивілізованого світу, підкресливши, що це безумство має припинитися, і тому кожен повинен зробити щось для перемоги України у війні з Росією.

Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію та загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто?

– зазначила Габріель.

Акторка закликала звертатися до лідерів своїх країн, доки ще не пізно.

Фільмографія Габріель Картеріс

Серед стрічок, у яких знялась відома американська акторка:

"Беверлі-Гіллз, 90210"

"Стилет"

"Виховання Каїна"

"Ґарґульї"

"Король гори"

"Бетмен майбутнього"

"Реанімація"

Дивіться фільми та серіали зі знаменитістю, яка не втомлюється кричати про допомогу українцям та нашому народу на увесь світ.