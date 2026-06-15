Сейчас мультфильм входит в топ-10 самых популярных фильмов среди украинских зрителей. Так что, возможно, именно в вашей семье он также подарит самые теплые эмоции. В материале 24 Канала расскажем подробнее об этом мультфильме.

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О чем сюжет анимационного фильма "Гадкий я 4"?

Сюжет четвертой части продолжает события фильма "Гадкий я 3", который вышел в 2017 году. В центре истории – Гру и его семья, которые переживают новый этап жизни.

В семье появляется маленький Грю-младший, который постоянно устраивает папе забавные испытания. Однако семью ждут и более серьезные испытания: опасный враг из прошлого жаждет мести. Поэтому Грю вместе с семьей и приспешниками готовится к новому грандиозному противостоянию.

"Гадкий я 4": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Что интересно знать о мультфильме?

Премьера мультфильма "Гадкий я 4" состоялась еще в 2024 году, однако картина до сих пор остается популярной – на данный момент она занимает 9-е место в топ-10 самых популярных фильмов среди украинских зрителей. И это неудивительно, ведь зрители снова могут окунуться в любимые приключения уже знакомых персонажей.

Легкая, забавная история с динамичным сюжетом о противостоянии добра и зла делает этот мультфильм отличным выбором для семейного просмотра. Дети смогут погрузиться в увлекательную историю, а взрослые – немного расслабиться за просмотром легкой анимационной комедии.



Мультфильм "Гадкий я 4" / Кадр из мультфильма

Над четвертой частью мультфильма работали такие актеры: Стив Карелл, Пьер Коффин, Уилл Феррелл, София Вергара, Крис Рено, Дена Гайер, Мэдисон Скай Полан, Миранда Косгроув, Кристен Уиг, Стив Куган. А также режиссёры: Крис Рено, Патрик Делаж.