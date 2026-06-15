Наразі стрічка входить до топ-10 найпопулярніших фільмів серед українських глядачів. Тож, можливо, саме у вашій родині вона також подарує найтепліші емоції. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про мультик.

Рекомендуємо Що подивитися в театрі: українські актори поділилися улюбленими виставами

Про що сюжет анімаційної стрічки "Нікчемний я 4"?

Сюжет четвертої частини продовжує події фільму "Нікчемний я 3", який вийшов у 2017 році. У центрі історії – Гру та його родина, які переживають новий етап життя.

У сім'ї з'являється маленький Гру-молодший, який постійно влаштовує татові кумедні випробування. Однак родину очікують і серйозніші виклики: небезпечний ворог із минулого прагне помсти. Тож Гру разом із сім'єю та посіпаками готується до нового грандіозного протистояння.

"Нікчемний я 4": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Що цікаво знати про мультфільм?

Прем'єра мультфільму "Нікчемний я 4" відбулася ще у 2024 році, однак стрічка й досі залишається популярною – наразі вона посідає 9-те місце у топ-10 найпопулярніших фільмів серед українських глядачів. І це не дивно, адже глядачі знову можуть поринути в улюблені пригоди вже знайомих персонажів.

Легка, кумедна історія з динамічним сюжетом про протистояння добра і зла робить цей мультфільм чудовим вибором для сімейного перегляду. Діти зможуть зануритися у захопливу історію, а дорослі – трохи розслабитися за переглядом легкої анімаційної комедії.



Мультфільм "Нікчемний я 4" / Кадр із мультфільму

Над четвертою частиною мультфільму працювали такі актори: Стів Карелл, П'єр Коффін, Вілл Феррелл, Софія Вергара, Кріс Рено, Дена Гайер, Медісон Скай Полан, Міранда Косгров, Крістен Віг, Стів Куган. Та режисери: Кріс Рено, Патрік Делаж.