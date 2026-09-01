Новая роль едва не стоила Галь Гадот здоровья: актриса получила серьезную травму во время съемок

В триллере "Беги" Гадот играет успешную лондонскую адвокатку Майю Мартен, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как во время утренней пробежки она узнает о похищении сына. Поэтому героине приходится бежать буквально весь фильм – по улицам, дорогам, железнодорожным путям и разным районам Лондона.

Как сообщает People, для роли Гадот пришлось серьезно поработать над техникой. Она тренировалась с олимпийским тренером, который учил ее правильно бегать и довести движения до автоматизма.

И тренировки оказались настолько интенсивными, что актриса получила травму.

"Я закончила съемки фильма на костылях", – рассказала она.

"Беги": смотреть трейлер

По словам Гадот, в какой-то момент она сломала стопы, поэтому часть сцен пришлось досъемки уже после ее выздоровления. После нескольких месяцев постоянного бега актриса призналась, что ей просто понадобился перерыв.

"Костыли – неплохой аксессуар, но не для меня", – пошутила Гадот.

После завершения работы над фильмом актриса уже успела восстановиться и говорит, что вернулась к нормальной жизни. Правда, теперь она, пожалуй, дважды подумает, прежде чем назвать утреннюю пробежку "легкой тренировкой".

Премьера "Беги" состоится 2 сентября на Prime Video. Режиссером триллера стал Кевин Макдональд, а вместе с Гадот в фильме снялись Дэмиан Льюис, Рори Уилмот, Альфред Энох и другие актеры.

Кстати, пока Галь Гадот бегает по Лондону в новом триллере, другой голливудской звезде тоже не до отдыха – сейчас идут съемки финального сезона сериала "Эмили в Париже". Похоже, впереди героев ждет еще что-то из романтики, модных образов и традиционного французского хаоса.