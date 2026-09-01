Як повідомляє People, для ролі Гадот довелося серйозно попрацювати над технікою. Вона тренувалася з олімпійським тренером, який навчав її бігати правильно й довести рухи до автоматизму.

І тренування виявилися настільки інтенсивними, що акторка отримала травму.

Я закінчила фільм на милицях, – розповіла вона.

"Біжи": дивитись трейлер

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За словами Гадот, у якийсь момент вона зламала стопи, тому частину сцен довелося дознімати вже після її відновлення. Після кількох місяців постійного бігу акторка зізналася, що їй просто знадобилася перерва.

Милиці – непоганий аксесуар, але не для мене, – пожартувала Гадот.

Після завершення роботи над фільмом акторка вже встигла відновитися й каже, що повернулася до нормального життя. Щоправда, тепер вона, мабуть, двічі подумає, перш ніж назвати ранкову пробіжку "легким тренуванням".

Прем'єра "Біжи" відбудеться 2 вересня на Prime Video. Режисером трилера став Кевін Макдональд, а разом із Гадот у фільмі зіграли Деміан Льюїс, Рорі Вілмот, Альфред Енох та інші актори.

До речі, поки Галь Гадот бігає Лондоном у новому трилері, іншій голлівудській зірці теж не до відпочинку – зараз тривають зйомки фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі". Схоже, попереду на героїв чекає ще трохи романтики, модних образів і традиційного французького хаосу.



