Галь Гадот получила звезду на Аллее славы, но церемонию едва не сорвали протесты: что произошло

Израильская актриса Галь Гадот, которая получила всемирную известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", недавно получила почетную звезду на Аллее славы в Голливуде. Однако церемония награждения не обошлась без скандалов.

Во время мероприятия, когда актриса должна была получить свою звезду, начались протесты со стороны пропалестинских активистов. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

Рекомендуем Новый динамичный боевик на Netflix, который стал самым популярным на стриминге среди украинцев

Галь Гадот получила звезду на Аллее славы, но церемонию едва не сорвали протесты

Перед началом церемонии награждения Галь Гадот на Аллее славы в Голливуде несколько десятков протестующих собрались возле места события. Пропалестинские демонстранты активно выражали свое недовольство, держа плакаты с лозунгами в поддержку Палестины, такими как "Герои борются как палестинцы" и "Да здравствует Палестина". Причиной протестов стала поддержка актрисой Израиля после недавнего нападения группировки ХАМАС.

Протестующие выражали свое возмущение, поскольку считали позицию Галь Гадот неприязненной к палестинцам, и требовали отмены ее награждения. Однако правоохранителям удалось вовремя вмешаться, разогнав митингующих и обеспечив порядок на мероприятии.

В своей речи во время церемонии Галь Гадот выразила глубокое удивление и благодарность за такую важную награду. Актриса призналась, что она всегда была обычной девушкой из Израиля, и даже не могла представить, что однажды получит такую почетную звезду на Аллее славы.

Я просто девушка из города в Израиле. Никогда не могла представить себе такой момент. Я никогда не мечтала стать актрисой, и я никогда не знала, что такие вещи возможны,

– сказала актриса.

После церемонии в сеть попали кадры, на которых видно разбитую брусчатку, вероятно, с выгравированным именем Галь Гадот.