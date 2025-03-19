Поэтому, если вы хотите насладиться триллером, который сочетает элементы научной фантастики и боевика, "Электрический штат" станет отличным выбором для вашего вечера. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете.

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О чем сюжет фильма "Электрический штат"

События фильма разворачиваются в 1997 году в альтернативной футуристической версии истории, где мир пережил глобальную техногенную катастрофу. Война, в которой люди активно использовали высокотехнологичные дроны и роботов, закончилась ужасными последствиями: машины вышли из-под контроля и начали уничтожать своих создателей. Эта война привела к тому, что человечество оказалось на грани полного исчезновения, а планета утопала в руинах и хаосе.

Юная Мишель не может понять всей серьезности ситуации. Для маленькой девочки, потерявшей родителей в таком раннем возрасте, мир выглядит совсем иначе. Она не знает времен, когда все было по-другому, и ее представление о жизни сформировалось в условиях этого жестокого нового мира. Ее наивность и чистота позволяют ей установить контакт с одним из поврежденных роботов. Этот стальной гигант, некогда бывший частью арсенала смертоносных машин, теперь становится ее несокрушимым защитником.

"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма

Вместе со странным контрабандистом и его помощником, Мишель отправляется в опасное путешествие через землю, которую когда-то называли Америкой, чтобы найти пропавшего брата.

Их путешествие не только полна опасностей, но и раскрывает множество тайн. Они узнают о заговоре местных элит, которые манипулируют простыми людьми, чтобы сохранить свою власть и контроль над остатками цивилизации. Постепенно герои понимают, что их миссия не только в том, чтобы найти брата, но и в том, чтобы раскрыть правду и положить конец тому, что заставляет людей страдать от тирании тех, кто управляет.

Кстати, на Netflix также можно посмотреть интересный и динамичный боевик, который держит в напряжении до конца.