Тож, якщо ви хочете насолодитися трилером, який поєднує елементи наукової фантастики та бойовика, "Електричний штат" стане відмінним вибором для вашого вечора. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.

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Про що сюжет фільму "Електричний штат"

Події фільму розгортаються в 1997 році в альтернативній футуристичній версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу. Війна, в якій люди активно використовували високотехнологічні дрони й роботів, закінчилася жахливими наслідками: машини вийшли з-під контролю та почали знищувати своїх творців. Ця війна призвела до того, що людство опинилося на межі повного зникнення, а планета потопала в руїнах та хаосі.

Юна Мішель не може зрозуміти всієї серйозності ситуації. Для маленької дівчинки, яка втратила батьків у такому ранньому віці, світ виглядає зовсім інакше. Вона не знає часів, коли все було по-іншому, і її уявлення про життя сформувалося в умовах цього жорстокого нового світу. Її наївність і чистота дозволяють їй встановити контакт з одним із пошкоджених роботів. Цей сталевий гігант, що колись був частиною арсеналу смертоносних машин, тепер стає її незламним захисником.

"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

Разом із дивакуватим контрабандистом і його помічником, Мішель вирушає в небезпечну подорож через землю, яку колись називали Америкою, щоб знайти зниклого брата.

Їхня мандрівка не лише сповнена небезпек, але й розкриває безліч таємниць. Вони дізнаються про змову місцевих еліт, які маніпулюють простими людьми, щоб зберегти свою владу і контроль над залишками цивілізації. Поступово герої розуміють, що їхня місія не лише в тому, щоб знайти брата, а й у тому, щоб розкрити правду і покласти край тому, що змушує людей страждати від тиранії тих, хто керує.

До речі, на Netflix також можна подивитись цікавий та динамічний бойовик, який тримає в напрузі до кінця.