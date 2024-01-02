Пока Украину атакуют ракетами: изменница Галина Безрук цинично заговорила о мире

Актриса Галина Безрук, известная своим участием в таких украинских сериалах, как "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа", родом из Краматорска. Впрочем, она свой выбор после начала войны сделала в пользу России и изменила Украине.

До сих пор Безрук молчит о войне и российских преступлениях. А по случаю празднования Нового года она цинично высказалась о мире, заявив, что это ее "единственное желание".

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Галина Безрук в России заговорила о мире

Безрук встречала Новый год вместе с родными, красиво украшенной елкой, держа в руках бокал шампанского, в то время, когда ее родину обстреливали русскими дронами, а украинцы прятались в подвалах.

Самые главные итоги, которые делали украинцы в конце 2023 года – это счастье остаться в живых, когда Безрук в Москве опубликовала свои размышления о прошлом году.

Прощай мой 2023-й. Наверное, конкурировать с тобой по количеству самых полярных эмоций и событий может только прошлый. Но первенство все равно за тобой... Поднимаю свой бокал за самых близких и любимых людей! За ту любовь и тепло, которую мы дарили друг другу весь год и, я уверена, продолжим дарить и в следующем,

– написала предательница.

В конце концов актриса решила аккуратно и завуалированно сказать, что единственным ее желанием остается мир во всем мире.

А мечтаю я только об одном: чтобы мир (на русском "мир" – 24 Канал) вспомнил, почему он так называется! И перестал сходить с ума,

– написала Безрук.

Однако украинцам трудно понимать смысл таких заявлений, поскольку во время самой масштабной воздушной атаки России на Украину судьба родной страны Безрук волновала вообще.

В то время когда дома горели, а людей вытаскивали из-под завалов, актриса развлекалась в Москве и, очевидно, планирует продолжать это делать, даже выражая пожелания мира в своих ограниченных формулировках.

Галина Безрук – изменница Украины

Украинская актриса Галина Безрук после начала полномасштабного вторжения России в Украину осталась проживать в стране-агрессорке и продолжает работать там.

Знаменитость воздерживается от комментариев по поводу войны. Лишь однажды актриса отметила, что выбирает молчать, считая, что ее действия и слова не могут ничем помочь, и без влияния на ситуацию. Более того, она охарактеризовала войну в Украине как "проблему двух стран".