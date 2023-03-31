Я не решу проблему двух стран, – предательница Безрук нарушила молчание о войне в Украине

Украинская актриса Галина Безрук, известная по сериалу "Домик к счастью", впервые заговорила о войне в Украине. Вопреки полномасштабному вторжению, она продолжает жить и работать в России, долгое время скрывая свою позицию.

В интервью пропагандистскому изданию "СтарХит", Безрук назвала войну проблемой двух стран. Она утверждает, что ее слова ни на что не повлияют и ничего не изменят, поэтому она выбрала молчание.

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Галина Безрук, предавшая Украину, впервые заговорила о войне

Актриса также заявила, что не хочет возвращаться в Украину и общается только со своими родителями, проживающими в Киеве. С местными друзьями она разорвала связь. Она отметила, что они ее поддерживают.

Они отлично понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. Однако многие коллеги из Украины от меня отвернулись,

– сказала актриса.

Напомним, сознательные украинцы хейтят актрису и до сих пор называют ее предательницей. Галина Безрук заявила, что "те шлют ее проклятия", она уже даже не читает. К тому же Новый канал все-таки выпустил четвертый сезон сериала "Домик к счастью" с Галиной Безрук.