У інтерв'ю пропагандистському виданню "СтарХіт", Безрук назвала війну проблемою двох країн. Вона стверджує, що її слова ні на що не вплинуть та нічого не змінять, тому вона обрала мовчання.

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Галина Безрук, яка зрадила Україну, вперше заговорила про війну

Актриса також заявила, що не має бажання повертатися до України та спілкується лише зі своїми батьками, які проживають у Києві. Вона зазначила, що вони підтримують її.

Вони чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не розв’яжу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. Однак багато колег з України від мене відвернулися,

– сказала акторка.

Нагадаємо, свідомі українці хейтять акторку та досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає. До того ж Новий канал все-таки випустив четвертий сезон серіалу "Будиночок на щастя" з Галиною Безрук.