У 2015 році Безрук одружилася з чоловіком-росіянином, і заявила, що обирає сім’ю, а не Батьківщину. Зараз подружжя разом з дочкою живе у Росії й зрозуміло, що підтримує війну проти України.

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Галина Безрук пояснила своє мовчання про війну

Свідомі українці нерідко хейтили актрису за таку позицію, і досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає. До того ж сказала, що це від неї масово відписуються в інстаграмі.

Просто бачу перше слово й одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є (в Росії, – 24 канал),

– заявила вона російським ЗМІ.

Також вона доповнила: "Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе і сім'ю".

Галина Безрук / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, раніше під час приватної розмови з українською акторкою Наталкою Денисенко, Галина Безрук сказала, що боїться говорити про війну, бо не хоче, що її ув’язнили за це "на 15 років".