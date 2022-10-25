Єлизавета Зайцева поділилася, що артистів, які підтримують війну Росії проти України, необхідно негайно прибрати з екранів. За її словами, від Галини Безрук також варто забрати українське громадянство.

До теми Я вибираю сім’ю, а не Батьківщину, – актриса "Слуги народу" виправдала своє мовчання про війну

Єлизавета Зайцева про Галину Безрук, яка мовчить про війну, бо боїться сісти за ґрати

В інтерв’ю Аліні Доротюк актриса сказала, що це досить зрозумілі речі. Вона зауважила, що може бути шкода грошей, але сьогодні ми не маємо жодного права транслювати проєкти із зірками, які проти України.

Ця людина підтримує війну. Ця людина знаходиться на території Росії, сплачує податки, спонсорує цю війну. Що тут ще потрібно? Мене це обурює... Я не розумію, а навіщо хлопці наші гинуть? Чому діти гинуть? Щоб потім Галю Безрук показували на "Новому каналі"?,

– різко висловилася Зайцева.

Окрім того, зірка комедійного телесеріалу "Люся Інтерн" згадала, що бачила в інстаграмі, як Безрук грає у театрі Росії та відвідує московські кінофестивалі разом із зірками, які публічно підтримують Путіна та війну в Україні. Єлизавета Зайвева наголосила, що таким людям варто назавжди закрити в’їзд в Україну.

"Не пускати на територію України більше ніколи, забрати громадянство. У всіх, хто у нас там є: Регіна Тодоренко, Ані Лорак усілякі. Все, нехай там залишаються. Це їхній вибір", – поділилася вона.

Єлизавета Зайцева / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, Катерина Кузнєцова, яка 13 років працювала у Москві, і, яка "не розуміла складності всієї ситуації" у 2014 році, також прокоментувала проросійську позицію Галини Безрук. Вона думає, що, якщо Галина не буде мовчати про війну, її сім’я розпадеться, адже її чоловік точно підтримує дії Путіна.

Хто відомо про Галину Безрук

34-річна українська акторка знялася у багатьох українських серіалах, серед яких: "Жіночий лікар", "Останній москаль", "Слуга народу", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки" та інші. У 2015 році вийшла заміж за росіянина Артема Алексєєва. Разом з дочкою Василиною подружжя проживає у Росії.

Актриса довго мовчала про війну, але нещодавно пояснила свою позицію і заявила, що обирає "сім’ю, а не Батьківщину". Втім, чоловік Галини говорить, що вона не мовчить про війну.

У приватній розмові з Наталкою Денисенко, зіркою "Кріпосної", Безрук заявила, що боїться говорити про війну, бо її можуть посадити за ґрати на 15 років.

Галина Безрук грає в російському театрі / Фото з інстаграму актриси