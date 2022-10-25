Я выбираю семью, а не Родину, – актриса "Слуги народа" оправдала свое молчание о войне

Украинская актриса Галина Безрук, известная по сериалам "Слуга народа", "Великие Вуйки" и "Домик к счастью", долгое время молчала о войне. Недавно звезда публично оправдала свое молчание.

В 2015 году Безрук вышла замуж за мужа-россиянина, и заявила, что выбирает семью, а не Родину. Сейчас супруги вместе с дочерью живут в России и понятно, что поддерживают войну против Украины.

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Галина Безрук объяснила свое молчание о войне

Сознательные украинцы нередко хейтили актрису за такую позицию, до сих пор называют ее предательницей. Галина Безрук заявила, что "те проклятия, которые ее шлют", она уже даже не читает. К тому же сказала, что это от нее массово отписывается в инстаграм\е.

Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть (в России – 24 канал),

– заявила она российским СМИ.

Также она дополнила: "Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью".

Галина Безрук / Фото из инстаграма звезды

Напомним, ранее во время частного разговора с украинской актрисой Наталией Денисенко, Галина Безрук сказала, что боится говорить о войне, потому что не хочет, что ее арестовали за это "на 15 лет".