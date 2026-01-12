Почему стоит посмотреть фильм "Гамнет", который получил "Золотой глобус"

11 января 2026 года отгремело одно из самых громких кинособытий года - церемония вручения премии "Золотой глобус". В этом году одним из главных триумфаторов стал фильм "Гамнет", который одержал победу в нескольких номинациях.

В частности,, ленту признали лучшим драматическим фильмом. В материале 24 Канала рассказываем больше о картине и объясняем, почему ее стоит увидеть каждому.

Смотрите также Какой сезон культового сериала "Очень странные дела" на Netflix оказался самым интересным

Почему стоит смотреть фильм "Гамнет"?

4 декабря 2025 года в мире состоялась премьера фильма "Гамнет". Это англо-американский драматический фильм, который срежиссировала и написала оскароносная Хлоя Чжао.

Лента является экранизацией одноименного романа Мэгги О'Фаррелл. Фильм получил немало престижных наград, и одной из самых ярких стала победа на премии "Золотой глобус". В частности, "Гамнет" отметили как лучший драматический фильм. Кроме того, Джесси Бакли, которая сыграла главную роль, была номинирована на звание лучшей актрисы в драматическом фильме.

Ленту сняла режиссер, которая уже получала Оскар за работу над фильмом "Земля кочевников" (2020). Кроме Пола Мескала и Джесси Бакли, в фильме также сыграли Эмили Уотсон, Джо Алвин и Джакоби Джуп.

О чем сюжет фильма?

События фильма разворачиваются в Англии XVI века – сложный и трагический период, когда мир охватила страшная чума, а люди умирали один за другим.

В центре сюжета – история Агнес, жены легендарного писателя Уильяма Шекспира. Женщина пытается пережить потерю сына, и на фоне этого зритель наблюдает за рождением одной из самых известных пьес Шекспира.

"Гамнет": смотрите онлайн трейлер фильма

Как восприняли фильм кинокритики?

Впервые фильм показали 30 августа 2025 года в основной конкурсной программе кинофестиваля в Тельюрайде. Критики восприняли ленту очень положительно, хотя для рядового зрителя она может показаться несколько сложной.

На сайте IMDb лента имеет рейтинг 8,1 балла из 10 – это очень высокий показатель для художественного драматического фильма. На Rotten Tomatoes картина получила 88% положительных рецензий. Критики отмечают, что фильм "разбивает сердца и одновременно исцеляет их", а также отмечают мощный актерский состав.

По словам тех, кто уже посмотрел фильм, это тяжелое, но глубокое кино, в котором сильная актерская игра и аутентичный антураж эпохи приковывают взгляд к экрану. Лента делает мощный акцент на теме потери, семейной разлуки и того, как научиться с этим жить.