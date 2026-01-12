Зокрема, стрічку визнали найкращим драматичним фільмом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про картину та пояснюємо, чому її варто побачити кожному.

Чому варто дивитись фільм "Гамнет"?

4 грудня 2025 року у світі відбулася прем'єра фільму "Гамнет". Це англо-американський драматичний фільм, який зрежисувала та написала оскароносна Хлоя Чжао.

Стрічка є екранізацією однойменного роману Меггі О'Фаррелл. Фільм отримав чимало престижних нагород, і однією з найяскравіших стала перемога на премії "Золотий глобус". Зокрема, "Гамнет" відзначили як найкращий драматичний фільм. Крім того, Джессі Баклі, яка зіграла головну роль, була номінована на звання найкращої акторки у драматичному фільмі.

Стрічку зняла режисерка, яка вже здобувала Оскар за роботу над фільмом "Земля кочівників" (2020). Окрім Пола Мескала та Джессі Баклі, у фільмі також зіграли Емілі Вотсон, Джо Алвін та Джакобі Джуп.

Про що сюжет фільму?

Події фільму розгортаються в Англії XVI століття – складний і трагічний період, коли світ охопила страшна чума, а люди помирали один за одним.

У центрі сюжету – історія Агнес, дружини легендарного письменника Вільяма Шекспіра. Жінка намагається пережити втрату сина, і на тлі цього глядач спостерігає за народженням однієї з найвідоміших п'єс Шекспіра.

"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму

Як сприйняли фільм кінокритики?

Вперше фільм показали 30 серпня 2025 року в основній конкурсній програмі кінофестивалю в Тельюрайді. Критики сприйняли стрічку дуже схвально, хоча для пересічного глядача вона може видатися дещо складною.

На сайті IMDb стрічка має рейтинг 8,1 бала з 10 – це надзвичайно високий показник для художнього драматичного фільму. На Rotten Tomatoes картина отримала 88% схвальних рецензій. Критики зазначають, що фільм "розбиває серця й водночас зцілює їх", а також відзначають потужний акторський склад.

За словами тих, хто вже переглянув фільм, це важке, але глибоке кіно, у якому сильна акторська гра та автентичний антураж епохи приковують погляд до екрана. Стрічка робить потужний акцент на темі втрати, сімейної розлуки та того, як навчитися з цим жити.