Однак, звичайно, у кожного є свій улюблений сезон серед п'яти, які доступні на стрімінговій платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який сезон "Дивних див" виявився найцікавішим.
Який сезон "Дивних див" найцікавіший?
Якщо зважати на об'єктивні відгуки глядачів і кінокритиків, найцікавішим та найулюбленішим сезоном серіалу "Дивні дива" виявився перший.
Він подарував справді захопливу нову історію, яка поєднала містичні елементи, наукову фантастику та пригоди улюблених персонажів. Глядачі змогли зануритися в життя головних персонажів та їхню дружбу, настільки захопливу, що важко було відірвати погляд від екранів.
"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер 1 сезону
Крім того, серіал вдало передав атмосферу 80-х років, що припало до смаку як старшому, так і молодшому поколінню. Перший сезон має високий рейтинг IMDb – 8,9 бала, а також 98% схвалення критиків на сайті Rotten Tomatoes. Він майже не отримав негативних відгуків, і прихильники із нетерпінням чекали виходу другого сезону, а згодом – третього, четвертого та п'ятого.
Які відгуки були на інші сезони серіалу?
- Другий сезон "Дивних див" також отримав схвальні відгуки, однак, за словами кінокритиків, він виявився більш передбачуваним, ніж перший. Попри це, позитивних відгуків було більше.
- Третій сезон зосередився на екшені, тож справжні кіномани та прихильники бойовиків оцінили захопливі бої та нові локації. Водночас сюжетні лінії, орієнтовані на романтику, отримали критику від деяких фанатів.
- Четвертий сезон також здобув багато схвальних відгуків, проте його критикували через довжину серій і складність сюжету, що втомлювало глядачів.
- Нещодавно відбулася прем'єра фінального епізоду п'ятого сезону, який був настільки очікуваним, що стрімінгова платформа Netflix не витримала навантаження і трапився технічний збій. Реакції на цей сезон різняться: одні фанати в захваті від закінчення, інші – критикують його.
Загалом серіал "Дивні дива" здобув небачений успіх, який важко порівняти з іншими стрічками. Тож якщо ви досі не бачили цей серіал, вам точно варто це виправити.