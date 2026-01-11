Однак, звичайно, у кожного є свій улюблений сезон серед п'яти, які доступні на стрімінговій платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який сезон "Дивних див" виявився найцікавішим.

Який сезон "Дивних див" найцікавіший?

Якщо зважати на об'єктивні відгуки глядачів і кінокритиків, найцікавішим та найулюбленішим сезоном серіалу "Дивні дива" виявився перший.

Він подарував справді захопливу нову історію, яка поєднала містичні елементи, наукову фантастику та пригоди улюблених персонажів. Глядачі змогли зануритися в життя головних персонажів та їхню дружбу, настільки захопливу, що важко було відірвати погляд від екранів.

Крім того, серіал вдало передав атмосферу 80-х років, що припало до смаку як старшому, так і молодшому поколінню. Перший сезон має високий рейтинг IMDb – 8,9 бала, а також 98% схвалення критиків на сайті Rotten Tomatoes. Він майже не отримав негативних відгуків, і прихильники із нетерпінням чекали виходу другого сезону, а згодом – третього, четвертого та п'ятого.

Які відгуки були на інші сезони серіалу?

Другий сезон "Дивних див" також отримав схвальні відгуки, однак, за словами кінокритиків, він виявився більш передбачуваним, ніж перший. Попри це, позитивних відгуків було більше.

Третій сезон зосередився на екшені, тож справжні кіномани та прихильники бойовиків оцінили захопливі бої та нові локації. Водночас сюжетні лінії, орієнтовані на романтику, отримали критику від деяких фанатів.

Четвертий сезон також здобув багато схвальних відгуків, проте його критикували через довжину серій і складність сюжету, що втомлювало глядачів.

Нещодавно відбулася прем'єра фінального епізоду п'ятого сезону, який був настільки очікуваним, що стрімінгова платформа Netflix не витримала навантаження і трапився технічний збій. Реакції на цей сезон різняться: одні фанати в захваті від закінчення, інші – критикують його.

Загалом серіал "Дивні дива" здобув небачений успіх, який важко порівняти з іншими стрічками. Тож якщо ви досі не бачили цей серіал, вам точно варто це виправити.