Нарешті стали відомі імена справжніх тріумфаторів та лідерів 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку сайт премії.
Хто став переможцем премії "Золотий глобус 2026"?
На сайті престижної кінопремії уже опублікували список лауреатів "Золотого глобуса 2026". Ось, які стрічки увійшли в добірку найкращих цього року:
- Найкращий драматичний фільм: "Гамнет" Хлої Чжао
- Найкращий мюзикл або комедія: "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона
- Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
- Найкращий сценарій: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
- Найкращий фільм неанглійською мовою: "Таємний агент" Клебера Мендонси Фільо (Бразилія)
- Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів" від Sony Pictures Animation
- Найкращий актор у драматичному фільмі: Ваґнер Моура ("Таємний агент")
- Найкраща акторка у драматичному фільмі: Джессі Баклі ("Гамнет")
- Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Роуз Бірн ("Я не залізна")
- Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Тімоті Шаламе ("Марті Супрім")
- Найкращий актор другого плану: Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність")
- Найкраща акторка другого плану: Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")
- Найкращий драматичний серіал: "Пітт"
- Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу: "Кіностудія"
- Найкращий мінісеріал або телефільм: "Юнацтво"
- Найкращий актор в драматичному серіалі: Ноа Вайлі ("Пітт")
- Найкраща акторка в драматичному серіалі: Ріа Сігорн ("Єдина")
- Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")
- Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі: Сет Роґен ("Кіностудія")
- Найкраща жіноча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення: Мішель Вільямс ("Померти заради сексу")
- Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення: Стівен Грем ("Юнацтво")
- Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Оуен Купер ("Юнацтво")
- Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Ерін Догерті ("Юнацтво")
- Найкращий оригінальний саундтрек: Людвіг Йоранссон ("Грішники")
- Найкраща оригінальна пісня: Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")
- Найкращий стендап-спецвипуск: Рікі Джервейс ("Смертність")
- Найкращі касові збори: "Грішники" Раяна Куглера
- Найкращий подкаст: Good Hang with Amy Poehler
Що відомо про премію "Золотий глобус 2026"?
- Про 83-тю церемонію "Золотий глобус" відомо, що вона відбулася 11 січня 2026 року.
- Номінантів оголосили ще 8 грудня 2025 року.
- Також відомо, що ведучою вдруге поспіль стала Ніккі Глейзер.
- За кількістю номінацій у 2026 році лідером став фільм "Одна битва за іншою".
- Серед номінантів також варто відзначити такі стрічки, як "Франкенштейн", "Білий лотос" та інші.
- Нагадаємо, що "Золотий глобус" нерідко називають "репетицією Оскара". Тобто, якщо номінант отримує цю премію, цілком імовірно, що його також відзначать і на Оскарі.
- Церемонія нагородження охоплює як кінематограф, так і телебачення.
- Нововведенням 2026 року стало включення до переліку номінацій категорії "Найкращий подкаст".