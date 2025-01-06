Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт кінопремії. Номінантів на кінопремію оголосили за місяць до церемонії нагородження – 9 грудня, а тепер ми знаємо імена переможців.

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Хто став переможцем премії "Золотий глобус 2025"

Найбільше номінацій – цілих 10 – отримав кримінальний мюзикл "Емілія Перес", режисера Жака Одіара. Цей фільм став справжнім відкриттям. Стрічка отримала нагороди в категоріях "Найкраща комедія або мюзикл" та "Найкращий режисер".

Одіар продовжує тріумфувати, адже нещодавно його стрічка виграла чотири з п'яти головних нагород на престижній церемонії "Європейський кіноприз". Вражаючи глядачів унікальним поєднанням кримінального сюжету та музичних елементів, "Емілія Перес" не залишила без уваги й членів журі "Золотого глобуса", зібравши чотири статуетки.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

Також чотири нагороди отримала й інша амбіційна стрічка – японський історичний фільм "Шьоґун".

Список переможців премії "Золотий глобус 2025"