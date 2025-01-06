Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт кинопремии. Номинантов на кинопремию объявили за месяц до церемонии награждения – 9 декабря, а теперь мы знаем имена победителей.

Смотрите также От мультфильмов до триллеров: 20 лучших фильмов этой зимы, которые захватят сердца украинцев

Кто стал победителем премии "Золотой глобус 2025"

Больше всего номинаций – целых 10 – получил криминальный мюзикл "Эмилия Перес", режиссера Жака Одиара. Этот фильм стал настоящим открытием. Лента получила награды в категориях "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший режиссер".

Одиар продолжает торжествовать, ведь недавно его лента выиграла четыре из пяти главных наград на престижной церемонии "Европейский киноприз". Поражая зрителей уникальным сочетанием криминального сюжета и музыкальных элементов, "Эмилия Перес" не оставила без внимания и членов жюри "Золотого глобуса", собрав четыре статуэтки.

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

Также четыре награды получила и другая амбициозная лента – японский исторический фильм "Сёгун".

Список победителей премии "Золотой глобус 2025"