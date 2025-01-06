Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт кинопремии. Номинантов на кинопремию объявили за месяц до церемонии награждения – 9 декабря, а теперь мы знаем имена победителей.
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Кто стал победителем премии "Золотой глобус 2025"
Больше всего номинаций – целых 10 – получил криминальный мюзикл "Эмилия Перес", режиссера Жака Одиара. Этот фильм стал настоящим открытием. Лента получила награды в категориях "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший режиссер".
Одиар продолжает торжествовать, ведь недавно его лента выиграла четыре из пяти главных наград на престижной церемонии "Европейский киноприз". Поражая зрителей уникальным сочетанием криминального сюжета и музыкальных элементов, "Эмилия Перес" не оставила без внимания и членов жюри "Золотого глобуса", собрав четыре статуэтки.
"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма
Также четыре награды получила и другая амбициозная лента – японский исторический фильм "Сёгун".
Список победителей премии "Золотой глобус 2025"
- Лучший драматический фильм – "Бруталист"
- Лучший комедийный фильм или мюзикл – "Эмилия Перес"
- Лучший фильм на иностранном языке – "Эмилия Перес"
- Лучший анимационный фильм – "Поток"
- Лучший режиссер – Брэйди Корбет за "Бруталист"
- Лучший сценарий – "Конклав" (Питер Строхани)
- Лучший актер драматического фильма – Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Лучшая актриса драматического фильма – Фернанда Торрес за "Я до сих пор здесь"
- Лучший актер комедийного фильма или мюзикла – Себастиан Стэн за "Другой человек"
- Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Деми Мур ("Субстанция")
- Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес")
- Лучшая музыка – Трент Резнор, Аттикус Росс ("Соперники")
- Лучшая песня – El Mal ("Эмилия Перес")
- Лучший драматический сериал – "Сёгун"
- Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения – "Оленёнок"
- Лучший мюзикл или комедия – "Хитрости"
- Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сёгун")
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Савай ("Сёгун")
- Лучший актер мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Колин Фаррелл ("Пингвин")
- Лучшая актриса мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Джоди Фостер ("Настоящий детектив")
- Лучший актер второго плана в сериале – Асано Таданобу ("Сёгун")
- Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ханнинг ("Оленёнок")
- Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикла или комедии – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикла или комедии – Джин Смарт ("Хитрости")
- Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Али Вонг (Ali Wong: Single Lady)
- За кинематографические и кассовые достижения – "Wicked: Чародейка"