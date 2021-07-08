"Монархия всегда выживает": сеть поразил тизер "Гарри и Меган: Побег из дворца"

Британский канал Lifetime опубликовал новый интригующий тизер из предстоящей драмы Harry& Meghan: EscapingthePalace о герцогах Сассекских. Чем шокирует экранизация скандальной истории – подробнее на Кино 24.

"Гарри и Меган: Побег из дворца" – это уже третий фильм канала Lifetime, который освещает жизнь герцога и герцогини Сассекских. Новый фильм по факту является экранизацией самого громкого скандала 2021 года – когда пара отказалась от обязанностей королевской семьи.

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Поклонники могут ожидать премьеру фильма "Гарри и Меган: Побег из дворца" уже к концу 2021 года.

Чем поражает тизер Гарри и Меган: Побег из дворца

В тизере авторы сериала предлагают зрителям вымышленную историю, которая рассказывает о событиях, раскрывающих всю проблематику решения Меган и Гарри покинуть Британию и переехать в США. Кроме главных героев скандала в тизере анонсировали появление принца Уильяма (Джордан Волен), Кейт Миддлтон (Лаура Митчел) и королевы Елизаветы (Мэгги Салливан).

Актриса, которая исполняет роль Елизаветы II говорит: монархия всегда выживает, а Сидни Мортон (Меган Маркл), ставит обеспокоено вопрос, не сделала ли она самую большую ошибку в мире. Джордан Дин, который играет принца Гарри, повторяет его реальную фразу из интервью: "Я сделаю все, чтобы защитить свою жену и своего сына".

В тизере также можно увидеть Бонни Сьютер, которая играет принцессу Диану. Этот эпизод, кажется, что воспроизводит публичное заявление принцессы Дианы в декабре 1993 года, когда она сообщила, что хочет "посвятить себя более значимой общественной жизни, а также личной жизни".

Тизер показывает, что сам фильм будет в популярном формате интервью с главными героями. Тизер завершается сценой, которая воспроизводит скандальное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали для Опры Уинфри в марте 2021 года.

Именно так журналисты окрестили скандал между герцогами Сассекскими и королевской семьей, по аналогии с брекзит.