Звезда "Ход королевы" и "Гарри Поттера" сыграет роль Эдгара По в детективе от Netflix

Актер Гарри Меллинг превратится в Эдгара Аллана По в новом фильме "Всевидящее око". Компанию звезде на съемочной площадке составит звезда "Бэтмена: Начало" и "Американского психопата" – Кристиан Бэйл.

Актер Гарри Меллинг, известный поклонникам "поттерианы" благодаря роли Дадли Дурсля, исполнит одну из главных ролей в триллере, который основан на романе Луи Байяра под названием "Всевидящее око".

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Что известно о предстоящем фильме "Всевидящее око"

Сюжет фильма расскажет нам о том, как опытный детектив (Кристиан Бэйл) расследует ужасное убийство, которое произошло в 1830 году в академии Вест-Пойнт. Детали дела выявляют причастность молодого кадета (Гарри Меллинг), которого позже мир признает как одного из самых славных писателей всех времен.

Режиссером и автором сценария выступит Скотт Купер. Как утверждает источник, режиссер давно мечтал снять такой фильм. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на проект за рекордные 55 миллионов долларов на последнем Европейском кинорынке. Стоит отметить, что это будет уже третья совместная работа Купера с Бэйлом.

К счастью для меня, Кристиан идеально "постарел", чтобы сыграть главного героя. Он был слишком молод, когда я впервые задумал снять этот фильм. Я считаю, что киноленты должны создаваться в нужное время,

– прокомментировал Скотт Купер в одном из интервью.

Сроки съемок и реализации пока неизвестны.

Кого сыграл Гарри Меллиган в фильме "Ход королевы"

"Ход королевы" – драматический мини-сериал режиссера Скотта Фрэнка, который основан на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. Консультантами создателей фильма стали бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и тренер по шахматам Брюс Пандольфини. Гарри Белтик – один из соперников Элизабет Хармон (Аня Тейлор-Джой) в Кентукки, ее друг, который влюблен в нее.

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