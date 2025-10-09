В сети снова заинтриговали кадрами со съемок сериала "Гарри Поттер". На этот раз поклонники имели возможность посмотреть, как на съемочной площадке будет выглядеть новый Дамблдор.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на страницу Harry Potter в сети X. В материале увидите, как выглядит Джон Литгоу в роли Дамблдора.

Как будет выглядеть Дамблдор в сериале "Гарри Поттер"?

Роль Дамблдора в новом сериале "Гарри Поттер" играет почти 80-летний актер Джон Литгоу. В сети показали первые фото со съемочной площадки.

Комментаторы уже активно выражают восхищение внешним видом Дамблдора в новом сериале, но в то же время они удивлены некоторыми элементами сцены, в частности тем, что персонаж оказался на море или пляже. Они пытаются догадаться, к какой части истории принадлежит сцена – или это шестая книга, или сериал будет подавать события нелинейно, в стиле Квентина Тарантино.

Кроме того, их интересует, почему снимают сцены с горокраксами. Некоторые комментаторы делают замечания относительно костюма Дамблдора, отмечая, что он выглядит прекрасно, но элементы одежды кажутся дешевыми или не совсем уместными. В целом люди одновременно восхищаются образом персонажа и задают вопросы о контексте и логике сцен.

Кто еще сыграет в сериале "Гарри Поттер"?

Кроме Джона Литгоу, в сериале также появятся такие актеры:

Гарри Поттер – Доминик Маклафлин

Гермиона Грейнджер – Арабелла Стэнтон

Рон Уизли – Аластер Стаут

Северус Снейп – Паапа Эссиеду

Минерва Макгонегел – Джанет Мактир

Рубеус Хагрид – Ник Фрост

Квиринус Квирел – Люк Таллон

Аргус Филч – Пол Уайтхаус

Премьера сериала Гарри Поттер от HBO ожидается в 2027 году, а сейчас продолжаются съемки сообщает издание Variety.