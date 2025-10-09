Як буде виглядати Дамблдор в новому серіалі про Гаррі Поттера
- У новому серіалі "Гаррі Поттер" роль Дамблдора виконує Джон Літгоу, а перші фото зі знімання вже викликали обговорення серед фанатів.
- Прем'єра серіалу від HBO запланована на 2027 рік, а серед акторів також заявлені Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та інші.
У мережі знову заінтригували кадрами зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер". Цього разу прихильники мали змогу подивитись, як на знімальному майданчику виглядатиме новий Дамблдор.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сторінку Harry Potter у мережі X. У матеріалі побачите, як виглядає Джон Літгоу у ролі Дамблдора.
Як виглядатиме Дамблдор у серіалі "Гаррі Поттер"?
Роль Дамблдора у новому серіалі "Гаррі Поттер" грає майже 80-річний актор Джон Літгоу. У мережі показали перші фото зі знімального майданчика.
Коментатори уже активно висловлюють захоплення зовнішнім виглядом Дамблдора у новому серіалі, але водночас вони здивовані деякими елементами сцени, зокрема тим, що персонаж опинився на морі чи пляжі. Вони намагаються здогадатися, до якої частини історії належить сцена – чи це шоста книга, чи серіал буде подавати події нелінійно, у стилі Квентіна Тарантіно.
Крім того, їх цікавить, чому знімають сцени з горокраксами. Деякі коментатори роблять зауваження щодо костюма Дамблдора, зазначаючи, що він виглядає чудово, але елементи одягу здаються дешевими або не зовсім доречними. В цілому люди водночас захоплюються образом персонажа і ставлять питання про контекст і логіку сцен.
Хто ще зіграє у серіалі "Гаррі Поттер"?
Окрім Джона Літгоу, у серіалі також з'являться такі актори:
- Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін
- Герміона Ґрейнджер – Арабелла Стентон
- Рон Візлі – Аластер Стаут
- Северус Снейп – Паапа Ессієду
- Мінерва Макґонеґел – Джанет Мактір
- Рубеус Геґрід – Нік Фрост
- Квірінус Квірел – Люк Таллон
- Арґус Філч – Пол Вайтхаус
Прем'єра серіалу Гаррі Поттер від HBO очікується у 2027 році, а наразі тривають зйомки повідомляє видання Variety.