Кино Сериалы HBO выпустил трейлер сериала о Гарри Поттере и объявил дату премьеры
25 марта, 23:02
HBO выпустил трейлер сериала о Гарри Поттере и объявил дату премьеры

Мария Примыч
Основные тезисы
  • HBO выпустил трейлер сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на Рождество 2026 года.
  • Сериал будет точной адаптацией романов Джоан Роулинг, снимается на Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании.

HBO выпустил первый трейлер сериала о Гарри Поттере. Премьера первого сезона состоится на Рождество 2026 года.

Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел на ютуб-канале HBO. Культовая история о мальчике, который выжил, возвращается, поэтому приготовьте свои волшебные палочки, поттероманы!

HBO выпустил трейлер сериала о Гарри Поттере

Трейлер начинается с дома Дурслей, где Гарри Поттер живет в каморке под лестницей. Над главным героем издевается его двоюродный брат Дадли, а тетя Петуния говорит, что он – обычный мальчик. Но вдруг тот получает письмо о зачислении в школу магии Хогвартс.

Также в трейлере показана встреча Гарри и Хагрида. С багажом, сложенным в тележку, мальчик пробегает через ворота на платформе 9 3/4, чтобы сесть на Хогвартс-экспресс и попасть в школу.

В поезде Поттер видит, как Рон обнимает свою маму на прощание. Ребята едут вместе в Хогвартс, к ним также присоединяется Гермиона. Впоследствии тройка попадает в школу.

Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон сыграют роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер соответственно. Они вместе будут бороться с Лордом Волдемортом.

Кто еще вошел в актерский состав?

  • Джон Литгоу – Албус Дамблдор
  • Паапа Эссьеду – Северус Снейп
  • Джанет Макьир – Минерва Макгонагалл
  • Ник Фрост – Рубеус Хагрид
  • Пол Уайтхаус – Аргус Филч
  • Люк Таллон – Квиринус Квирел
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонни Флинн – Луциус Мелфой
  • Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
  • Бел Паули – Петуния Дурсли
  • Амос Китсон – Дадли Дурсли
  • Дэниел Ригби – Молли Уизли
  • Тристан Гарланд – Фред Уизли
  • Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
  • Руари Спунер – Перси Уизли
  • Грейси Кокрейн – Джинни Уизли
  • Берти Карвел – Корнелиус Фадж
  • Лео Эрли – Шеймус Финниган
  • Алессия Леони – Парвати Патил
  • Сиенна Муса – Лаванда Браун
  • Рори Уилмот – Невил Лонгботом
  • Луиза Брэли – Роланда Гуч
  • Антон Лессер – Гаррик Оливандер

Что еще известно о сериале о Гарри Поттере от HBO?

  • Сериал о Гарри Поттере от HBO – точная адаптация романов британской писательницы Джоан Роулинг. Каждая книга из серии получит отдельный сезон.
  • Сериал снимают на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Шауренеркой экранизации стала Франческа Гардинер, а режиссер Марк Майлод работает над несколькими эпизодами. Исполнительными продюсерами являются Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Гейман, пишет Variety.