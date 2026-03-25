Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел на ютуб-канале HBO. Культовая история о мальчике, который выжил, возвращается, поэтому приготовьте свои волшебные палочки, поттероманы!

Трейлер начинается с дома Дурслей, где Гарри Поттер живет в каморке под лестницей. Над главным героем издевается его двоюродный брат Дадли, а тетя Петуния говорит, что он – обычный мальчик. Но вдруг тот получает письмо о зачислении в школу магии Хогвартс.

Также в трейлере показана встреча Гарри и Хагрида. С багажом, сложенным в тележку, мальчик пробегает через ворота на платформе 9 3/4, чтобы сесть на Хогвартс-экспресс и попасть в школу.

В поезде Поттер видит, как Рон обнимает свою маму на прощание. Ребята едут вместе в Хогвартс, к ним также присоединяется Гермиона. Впоследствии тройка попадает в школу.

Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон сыграют роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер соответственно. Они вместе будут бороться с Лордом Волдемортом.

Кто еще вошел в актерский состав?

Джон Литгоу – Албус Дамблдор

Паапа Эссьеду – Северус Снейп

Джанет Макьир – Минерва Макгонагалл

Ник Фрост – Рубеус Хагрид

Пол Уайтхаус – Аргус Филч

Люк Таллон – Квиринус Квирел

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонни Флинн – Луциус Мелфой

Дэниел Ригби – Вернон Дурсли

Бел Паули – Петуния Дурсли

Амос Китсон – Дадли Дурсли

Дэниел Ригби – Молли Уизли

Тристан Гарланд – Фред Уизли

Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли

Руари Спунер – Перси Уизли

Грейси Кокрейн – Джинни Уизли

Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Лео Эрли – Шеймус Финниган

Алессия Леони – Парвати Патил

Сиенна Муса – Лаванда Браун

Рори Уилмот – Невил Лонгботом

Луиза Брэли – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррик Оливандер

Что еще известно о сериале о Гарри Поттере от HBO?