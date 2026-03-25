Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел на ютуб-канале HBO. Культовая история о мальчике, который выжил, возвращается, поэтому приготовьте свои волшебные палочки, поттероманы!
Трейлер начинается с дома Дурслей, где Гарри Поттер живет в каморке под лестницей. Над главным героем издевается его двоюродный брат Дадли, а тетя Петуния говорит, что он – обычный мальчик. Но вдруг тот получает письмо о зачислении в школу магии Хогвартс.
Также в трейлере показана встреча Гарри и Хагрида. С багажом, сложенным в тележку, мальчик пробегает через ворота на платформе 9 3/4, чтобы сесть на Хогвартс-экспресс и попасть в школу.
В поезде Поттер видит, как Рон обнимает свою маму на прощание. Ребята едут вместе в Хогвартс, к ним также присоединяется Гермиона. Впоследствии тройка попадает в школу.
Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон сыграют роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер соответственно. Они вместе будут бороться с Лордом Волдемортом.
Кто еще вошел в актерский состав?
- Джон Литгоу – Албус Дамблдор
- Паапа Эссьеду – Северус Снейп
- Джанет Макьир – Минерва Макгонагалл
- Ник Фрост – Рубеус Хагрид
- Пол Уайтхаус – Аргус Филч
- Люк Таллон – Квиринус Квирел
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонни Флинн – Луциус Мелфой
- Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
- Бел Паули – Петуния Дурсли
- Амос Китсон – Дадли Дурсли
- Дэниел Ригби – Молли Уизли
- Тристан Гарланд – Фред Уизли
- Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
- Руари Спунер – Перси Уизли
- Грейси Кокрейн – Джинни Уизли
- Берти Карвел – Корнелиус Фадж
- Лео Эрли – Шеймус Финниган
- Алессия Леони – Парвати Патил
- Сиенна Муса – Лаванда Браун
- Рори Уилмот – Невил Лонгботом
- Луиза Брэли – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррик Оливандер
Что еще известно о сериале о Гарри Поттере от HBO?
- Сериал о Гарри Поттере от HBO – точная адаптация романов британской писательницы Джоан Роулинг. Каждая книга из серии получит отдельный сезон.
- Сериал снимают на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Шауренеркой экранизации стала Франческа Гардинер, а режиссер Марк Майлод работает над несколькими эпизодами. Исполнительными продюсерами являются Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Гейман, пишет Variety.