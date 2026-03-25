Трейлер серіалу про Гаррі Поттера вийшов на ютуб-каналі HBO. Культова історія про хлопчика, який вижив, повертається, тож приготуйте свої чарівні палички, поттеромани!

HBO випустив трейлер серіалу про Гаррі Поттера

Трейлер починається з дому Дурслів, де Гаррі Поттер живе в комірчині під сходами. Над головним героєм знущається його двоюрідний брат Дадлі, а тітка Петунія каже, що він – звичайний хлопчик. Аж раптом той отримує листа про зарахування до школи магії Гоґвортс.

Також у трейлері показана зустріч Гаррі та Геґріда. З багажем, складеним у візок, хлопчик пробігає через ворота на платформі 9 3/4, щоб сісти на Гоґвортс-експрес і потрапити до школи.

У потязі Поттер бачить, як Рон обіймає свою маму на прощання. Хлопці їдуть разом до Гоґвортсу, до них також приєднується Герміона. Згодом трійка потрапляє до школи.

Домінік Маклафлін, Алістер Стаут і Арабелла Стентон зіграють ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер відповідно. Вони разом боротимуться з Лордом Волдемортом.

Хто ще увійшов до акторського складу?

Джон Літгоу – Албус Дамблдор

Паапа Ессієду – Северус Снейп

Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел

Нік Фрост – Рубеус Геґрід

Пол Вайтгаус – Арґус Філч

Люк Таллон – Квірінус Квірел

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонні Флінн – Луціус Мелфой

Деніел Рігбі – Вернон Дурслі

Бел Паулі – Петунія Дурслі

Амос Кітсон – Дадлі Дурслі

Деніел Рігбі – Моллі Візлі

Тристан Гарланд – Фред Візлі

Гебріел Гарланд – Джордж Візлі

Руарі Спунер – Персі Візлі

Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі

Берті Карвел – Корнеліус Фадж

Лео Ерлі – Шеймус Фінніган

Алессія Леоні – Парваті Патіл

Сієнна Муса – Лаванда Браун

Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом

Луїза Брелі – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррік Олівандер

