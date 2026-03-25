HBO випустив трейлер серіалу про Гаррі Поттера й оголосив дату прем'єри
HBO випустив перший трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Прем'єра першого сезону відбудеться на Різдво 2026 року.
Трейлер серіалу про Гаррі Поттера вийшов на ютуб-каналі HBO. Культова історія про хлопчика, який вижив, повертається, тож приготуйте свої чарівні палички, поттеромани!
Трейлер починається з дому Дурслів, де Гаррі Поттер живе в комірчині під сходами. Над головним героєм знущається його двоюрідний брат Дадлі, а тітка Петунія каже, що він – звичайний хлопчик. Аж раптом той отримує листа про зарахування до школи магії Гоґвортс.
Також у трейлері показана зустріч Гаррі та Геґріда. З багажем, складеним у візок, хлопчик пробігає через ворота на платформі 9 3/4, щоб сісти на Гоґвортс-експрес і потрапити до школи.
У потязі Поттер бачить, як Рон обіймає свою маму на прощання. Хлопці їдуть разом до Гоґвортсу, до них також приєднується Герміона. Згодом трійка потрапляє до школи.
"Гаррі Поттер": дивіться онлайн трейлер серіалу
Домінік Маклафлін, Алістер Стаут і Арабелла Стентон зіграють ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер відповідно. Вони разом боротимуться з Лордом Волдемортом.
Хто ще увійшов до акторського складу?
- Джон Літгоу – Албус Дамблдор
- Паапа Ессієду – Северус Снейп
- Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
- Нік Фрост – Рубеус Геґрід
- Пол Вайтгаус – Арґус Філч
- Люк Таллон – Квірінус Квірел
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонні Флінн – Луціус Мелфой
- Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
- Бел Паулі – Петунія Дурслі
- Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
- Деніел Рігбі – Моллі Візлі
- Тристан Гарланд – Фред Візлі
- Гебріел Гарланд – Джордж Візлі
- Руарі Спунер – Персі Візлі
- Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі
- Берті Карвел – Корнеліус Фадж
- Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
- Алессія Леоні – Парваті Патіл
- Сієнна Муса – Лаванда Браун
- Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
- Луїза Брелі – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррік Олівандер
Що ще відомо про серіал про Гаррі Поттера від HBO?
- Серіал про Гаррі Поттера від HBO – точна адаптація романів британської письменниці Джоан Роулінг. Кожна книга із серії отримає окремий сезон.
- Серіал знімають на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Шауренеркою екранізації стала Франческа Гардінер, а режисер Марк Майлод працює над кількома епізодами. Виконавчими продюсерами є Джоан Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс і Девід Гейман, пише Variety.