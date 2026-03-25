25 березня, 23:02
HBO випустив трейлер серіалу про Гаррі Поттера й оголосив дату прем'єри

Марія Примич
Основні тези
  • HBO випустив трейлер серіалу про Гаррі Поттера, прем'єра якого запланована на Різдво 2026 року.
  • Серіал буде точною адаптацією романів Джоан Роулінг, знімається на Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії.

HBO випустив перший трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Прем'єра першого сезону відбудеться на Різдво 2026 року.

Трейлер серіалу про Гаррі Поттера вийшов на ютуб-каналі HBO. Культова історія про хлопчика, який вижив, повертається, тож приготуйте свої чарівні палички, поттеромани!

Не пропустіть Ніхто не має стикатися з таким, – актор серіалу "Гаррі Поттер" про погрози через роль Снейпа

Трейлер починається з дому Дурслів, де Гаррі Поттер живе в комірчині під сходами. Над головним героєм знущається його двоюрідний брат Дадлі, а тітка Петунія каже, що він – звичайний хлопчик. Аж раптом той отримує листа про зарахування до школи магії Гоґвортс.

Також у трейлері показана зустріч Гаррі та Геґріда. З багажем, складеним у візок, хлопчик пробігає через ворота на платформі 9 3/4, щоб сісти на Гоґвортс-експрес і потрапити до школи.

У потязі Поттер бачить, як Рон обіймає свою маму на прощання. Хлопці їдуть разом до Гоґвортсу, до них також приєднується Герміона. Згодом трійка потрапляє до школи.

Домінік Маклафлін, Алістер Стаут і Арабелла Стентон зіграють ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер відповідно. Вони разом боротимуться з Лордом Волдемортом.

Хто ще увійшов до акторського складу?

  • Джон Літгоу – Албус Дамблдор
  • Паапа Ессієду – Северус Снейп
  • Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
  • Нік Фрост – Рубеус Геґрід
  • Пол Вайтгаус – Арґус Філч
  • Люк Таллон – Квірінус Квірел
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонні Флінн – Луціус Мелфой
  • Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
  • Бел Паулі – Петунія Дурслі
  • Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
  • Деніел Рігбі – Моллі Візлі
  • Тристан Гарланд – Фред Візлі
  • Гебріел Гарланд – Джордж Візлі
  • Руарі Спунер – Персі Візлі
  • Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі
  • Берті Карвел – Корнеліус Фадж
  • Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
  • Алессія Леоні – Парваті Патіл
  • Сієнна Муса – Лаванда Браун
  • Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
  • Луїза Брелі – Роланда Гуч
  • Антон Лессер – Гаррік Олівандер

Що ще відомо про серіал про Гаррі Поттера від HBO?

  • Серіал про Гаррі Поттера від HBO – точна адаптація романів британської письменниці Джоан Роулінг. Кожна книга із серії отримає окремий сезон.
  • Серіал знімають на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Шауренеркою екранізації стала Франческа Гардінер, а режисер Марк Майлод працює над кількома епізодами. Виконавчими продюсерами є Джоан Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс і Девід Гейман, пише Variety