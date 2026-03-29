Кто сыграет роль Волдеморта в сериале о "Гарри Поттере" от HBO

Уже в этом году в свет выйдет франшиза о "Гарри Поттере" от HBO. Больше всего дискуссий вызвал актер Паапа Эссиеду, которому досталась роль Северуса Снейпа. Все из-за того, что его внешность не соответствует персонажу, которого изобразила в книгах Джоан Роулинг.

Если немало имен актерского состава уже известно, то сейчас больше всего зрителей интересует, кто же станет Лордом Волдемортом. 24 Канал расскажет, что об этом известно.

В целом в сети ходило немало слухов, кому достанется эта важная роль. В сентябре 2025 года издание GameReactor писало, что получило информацию от инсайдера Дэниела Рихтмана о том, что темного Лорда в сериале сыграет женщина.

Оказалось, что кастинг на роль Волдеморта проводили как для женщин, так и для мужчин. Это все породило слухи, которые до сих пор не получили подтверждения.

И однажды сеть взорвалась от того, что оскароносный Киллиан Мерфи, йомвирно, сыграет в сериале от HBO. Именно он станет "тем, кого нельзя называть". Вообще эти слухи породил Рэйф Файнс (тот, что сыграл Волдеморта в фильмах о "Гарри Поттере"). Актер на красной дорожке ответил на вопрос журналиста "кто мог бы примерить его обувь", передает издание The Independent.

Мне сказали, что эти ботинки уже кто-то обул. Я думаю, что Киллиан Мерфи очень хорош. Очень хороший выбор,

– подытожил мужчина.

Рэйф Файнс

Киллиан Мерфи, звезда "Острых козырьков", в подкасте Happy Sad Confused рассказал, что об обсуждении в сети узнал от своих детей. Он заявил, что вряд ли бы согласился на эту роль, ведь заменить Рейфа было бы очень сложно.

Он – абсолютная легенда актерского мастерства, и пусть повезет тому, кто решится взять на себя эту роль,

– заявил мужчина.

Поэтому до сих пор остается загадкой, кому достанется роль Волдеморта.

