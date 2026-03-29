Якщо чимало імен акторського складу вже відомо, то зараз найбільше глядачів цікавить, хто ж стане Лордом Волдемортом. 24 Канал розповість, що про це відомо.

Загалом у мережі ширилось чимало чуток, кому дістанеться ця важлива роль. У вересні 2025 року видання GameReactor писало, що отримало інформацію від інсайдера Деніела Ріхтмана стосовно того, що темного Лорда у серіалі зіграє жінка.

Виявилось, що кастинг на роль Волдеморта проводили як для жінок, так і для чоловіків. Це все породило чутки, які досі не отримали підтвердження.

Та одного разу мережа вибухнула від того, що оскароносний Кілліан Мерфі, йомвірно, зіграє у серіалі від HBO. Саме він стане "тим, кого не можна називати". Взагалі ці чутки породив Рейф Файнс (той, що зіграв Волдеморта у фільмах про "Гаррі Поттера"). Актор на червоній доріжці відповів на питання журналіста "хто міг би приміряти його взуття", передає видання The Independent.

Мені сказали, що ці черевики вже хтось узув. Я думаю, що Кілліан Мерфі дуже хороший. Дуже хороший вибір,

– підсумував чоловік.

Рейф Файнс / Фото Getty images

Кілліан Мерфі, зірка "Гострих картузів", у подкасті Happy Sad Confused розповів, що про обговорення в мережі дізнався від своїх дітей. Він заявив, що навряд би погодився на цю роль, адже замінити Рейфа було б дуже складно.

Він – абсолютна легенда акторської майстерності, і хай щастить тому, хто наважиться взяти на себе цю роль,

– заявив чоловік.

Тому досі залишається загадкою, кому дістанеться роль Волдеморта.

