Британська письменниця прокоментувала майбутній серіал у соціальній мережі X.
Що Джоан Роулінг сказала про серіал про Гаррі Поттера?
Один із користувачів написав, що трейлер до серіалу про Гаррі Поттера "виглядає просто приголомшливо". Він поділився, що з нетерпінням чекає на нього, як і, мабуть, решта світу".
У дописі користувач відмітив Джоан Роулінг, а вона відповіла у коментарях:.
Це буде неймовірно. Я така щаслива,
– написала письменниця.
Джоан Роулінг про серіал про Гаррі Поттера / Скриншот з X
Як пише Deadline, дехто критикує майбутню екранізацію книг про Гаррі Поттера від HBO. Хоч вийшов лише трейлер серіалу, фани вже порівнюють його із серією фільмів.
Є люди, що незадоволені вибором актора на роль Северуса Снейпа. Нещодавно Паапа Ессієду розповів, що отримує погрози расистського характеру через участь у серіалі. Річ у тім, що він темношкірий.
Що відомо про серіал про Гаррі Поттера?
Зйомки серіалу про Гаррі Поттера розпочалися минулого літа у Великій Британії. Прем'єра першого сезону запланована на Різдво 2026 року.
"Золоте тріо" – Гаррі, Ронна та Герміону зіграли Домінік Маклафлін, Алістер Стаут та Арабелла Стентон. До акторського складу також долучилися Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) та інші.
Шоуранеркою екранізації стала Франческа Гардінер.
HBO створив серіал у співпраці з Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.