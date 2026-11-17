16 ноября 2001 года на большие экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень", который познакомил зрителей с волшебным миром Хогвартса. Тогда юные актеры только начинали свой путь в кино, а их персонажи быстро стали любимцами миллионов. За 25 лет многое изменилось, поэтому 24 Канал предлагает вспомнить звезд фильма и узнать, чем они занимаются сейчас.

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Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер

Именно роль мальчика, который выжил, сделала Дэниела Редклиффа всемирно известным. Актер сыграл Гарри во всех восьми фильмах франшизы, однако после завершения истории не стал ограничиваться образом волшебника.

Редклифф постепенно отошел от больших голливудских блокбастеров и начал выбирать разноплановые проекты. Среди них – фильмы "Женщина в черном", "Человек – швейцарский нож" и "Джунгли". Он также активно работал в театре и получил премию "Тони" за роль в бродвейском мюзикле "Merrily We Roll Along".

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В 2026 году актер продолжает сниматься. В частности, он появился в комедийном сериале "The Fall and Rise of Reggie Dinkins", а также озвучил принца в анимационном фильме "Steps". Вне работы Дэниел строит семейную жизнь с актрисой Эрин Дарк, с которой воспитывает сына.

Дэниел Редклифф тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

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Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер

Для многих зрителей Эмма Уотсон навсегда останется той самой Гермионой, которая всегда знала ответы на вопросы преподавателей Хогвартса. Однако после завершения франшизы актриса успела построить и собственную карьеру за пределами волшебного мира.

Она снялась в фильмах "Хорошо быть тихонькой", "Элитное общество", "Красавица и чудовище" и "Маленькие женщины". Последний фильм вышел в 2019 году и стал одной из ее последних больших актерских работ.

В последние годы Уотсон почти не появляется на экранах и сосредотачивается на других интересах. В частности, она вместе с братом Алексом развивает собственный бренд джина Renais, а также интересуется режиссурой. В то же время актриса не исключает возвращения в кино, если найдет проект, который ее действительно заинтересует.

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Эмма Уотсон тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Руперт Гринт – Рон Уизли

Руперт Гринт сыграл лучшего друга Гарри Поттера – Рона Уизли. После завершения франшизы актер не исчез из киноиндустрии, хотя и выбирал преимущественно менее масштабные проекты.

Среди его работ – сериал "Больной на голову" (Sick Note), психологический триллер "Слуга" (Servant) и фильм "Стук в дверь". В последние годы Гринт также уделяет много внимания семье: актер воспитывает двух дочерей вместе со своей партнершей Джорджией Грум.

Но поклонников "Гарри Поттера" ждет особенная новость: в 2027 году Руперт снова сыграет Рона Уизли. На этот раз – в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя" на Бродвее.

Руперт Гринт тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Том Фелтон – Драко Малфой

Экранный соперник Гарри Поттера после завершения франшизы продолжил актерскую карьеру. Том Фелтон снимался в фильмах "Восстание планеты обезьян", "Фидельти" и других кинопроектах, а также занимался музыкой.

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Впрочем, связь с волшебным миром никуда не исчезла. В 2025 году актер вернулся к образу Драко Малфоя, но уже на театральной сцене. Он сыграл взрослую версию персонажа в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятый ребенок". В сентябре 2026 года Том продолжал выступать в этой роли, а его участие в спектакле продлили.

Том Фелтон тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Бонни Райт – Джинни Уизли

В первом фильме Бонни Райт появилась в образе младшей сестры Рона – Джинни Уизли. Впоследствии ее персонаж стал важной частью истории Гарри и даже его возлюбленной.

После завершения франшизы актриса не стала активно развивать карьеру в Голливуде. Она попробовала себя в режиссуре, в частности работала над короткометражными фильмами, а также занимается экологическими инициативами.

Бонни также развивает собственные творческие проекты и ведет блог, где делится мыслями об экологичном образе жизни, быте и материнстве. В 2023 году она стала мамой, а впоследствии продолжила рассказывать о семейной жизни в своих соцсетях.

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Бонни Райт тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Джеймс и Оливер Фелпсы – Фред и Джордж Уизли

Братья Джеймс и Оливер Фелпсы сыграли близнецов Фреда и Джорджа Уизли, которые запомнились зрителям своими шутками, проделками и любовью к приключениям. После завершения съемок актеры не развелись с киноиндустрией, но нашли для себя и другие занятия.

Сегодня братья вновь связаны с миром "Гарри Поттера", но уже в несколько необычном формате. Они стали ведущими кулинарного шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" (Harry Potter: Wizards of Baking), в котором профессиональные кондитеры создают невероятные десерты по мотивам волшебной вселенной.

В ноябре 2026 года стартовал третий сезон проекта. На этот раз участники соревнуются командами, представляя четыре факультета Хогвартса: Гриффиндор, Хафлпаф, Рейвенкло и Слизерин. А сами братья не только ведут шоу, но и шутят с участниками и делятся воспоминаниями о съемочной площадке.

Джеймс и Оливер Фэлпсы / Коллаж 24 Канал

Кстати, недавно Джеймс и Оливер пообщались с 24 Каналом. В эксклюзивном интервью они рассказали о закулисье "Волшебников выпечки", ли свои розыгрыши в стиле Уизли и о том, как изменилось их восприятие "Гарри Поттера" за 25 лет.