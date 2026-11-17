16 листопада 2001 року на великі екрани вийшов фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь", який познайомив глядачів із чарівним світом Гоґвортсу. Тоді юні актори лише починали свій шлях у кіно, а їхні персонажі швидко стали улюбленцями мільйонів. За 25 років багато чого змінилося, тож 24 Канал пропонує пригадати зірок стрічки та дізнатися, чим вони живуть тепер.

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Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер

Саме роль хлопчика, який вижив, зробила Деніела Редкліффа всесвітньо відомим. Актор зіграв Гаррі в усіх восьми фільмах франшизи, однак після завершення історії не став обмежуватися образом чарівника.

Редкліфф поступово відійшов від великих голлівудських блокбастерів і почав обирати різнопланові проєкти. Серед них – фільми "Жінка в чорному", "Людина – швейцарський ніж" та "Джунглі". Він також активно працював у театрі й отримав премію "Тоні" за роль у бродвейському мюзиклі "Merrily We Roll Along".

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У 2026 році актор продовжує зніматися. Зокрема, він з'явився в комедійному серіалі "The Fall and Rise of Reggie Dinkins", а також озвучив принца в анімаційному фільмі "Steps". Поза роботою Деніел будує сімейне життя з акторкою Ерін Дарк, з якою виховує сина.

Деніел Редкліфф тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

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Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер

Для багатьох глядачів Емма Вотсон назавжди залишиться тією самою Герміоною, яка завжди знала відповіді на запитання викладачів Гоґвортсу. Проте після завершення франшизи акторка встигла побудувати й власну кар'єру поза магічним світом.

Вона зіграла у стрічках "Добре бути тихонею", "Елітне суспільство", "Красуня і чудовисько" та "Маленькі жінки". Останній фільм вийшов у 2019 році й став однією з її останніх великих акторських робіт.

Останніми роками Вотсон майже не з'являється на екранах і зосереджується на інших інтересах. Зокрема, вона разом із братом Алексом розвиває власний бренд джину Renais, а також цікавиться режисурою. Водночас акторка не виключає повернення до кіно, якщо знайде проєкт, який її справді зацікавить.

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Емма Вотсон тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Руперт Ґрінт – Рон Візлі

Руперт Ґрінт зіграв найкращого друга Гаррі Поттера – Рона Візлі. Після завершення франшизи актор не зник із кіноіндустрії, хоча й обирав переважно менш масштабні проєкти.

Серед його робіт – серіал "Хворий на голову" (Sick Note), психологічний трилер "Слуга" (Servant) та фільм "Стук у двері". Останніми роками Ґрінт також приділяє багато уваги родині: актор виховує двох доньок разом зі своєю партнеркою Джорджією Ґрум.

Та на шанувальників "Гаррі Поттера" чекає особлива новина: у 2027 році Руперт знову зіграє Рона Візлі. Цього разу – у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя" на Бродвеї.

Руперт Ґрінт тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Том Фелтон – Драко Мелфой

Екранний суперник Гаррі Поттера після завершення франшизи продовжив акторську кар'єру. Том Фелтон знімався у фільмах "Повстання планети мавп", "Фідельті" та інших кінопроєктах, а також працював над музикою.

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Втім, зв'язок із магічним світом нікуди не зник. У 2025 році актор повернувся до образу Драко Мелфоя, але вже на театральній сцені. Він зіграв дорослу версію персонажа у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя". У вересні 2026 року Том продовжував виступати в цій ролі, а його участь у виставі продовжили.

Том Фелтон тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Бонні Райт – Джинні Візлі

У першому фільмі Бонні Райт з'явилася в образі молодшої сестри Рона – Джинні Візлі. Згодом її персонаж став важливою частиною історії Гаррі та навіть його коханою.

Після завершення франшизи акторка не стала активно розвивати кар'єру в Голлівуді. Вона спробувала себе в режисурі, зокрема працювала над короткометражними стрічками, а також займається екологічними ініціативами.

Бонні також розвиває власні творчі проєкти та веде блог, де ділиться думками про екологічний спосіб життя, побут і материнство. У 2023 році вона стала мамою, а згодом продовжила розповідати про сімейне життя у своїх соцмережах.

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Бонні Райт тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Джеймс та Олівер Фелпси – Фред і Джордж Візлі

Брати Джеймс та Олівер Фелпси зіграли близнюків Фреда і Джорджа Візлі, які запам'яталися глядачам своїми жартами, витівками та любов'ю до пригод. Після завершення зйомок актори не розлучилися з кіноіндустрією, але знайшли для себе й інші заняття.

Сьогодні брати знову пов'язані зі світом "Гаррі Поттера", але вже в дещо незвичному форматі. Вони стали ведучими кулінарного шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки" (Harry Potter: Wizards of Baking), у якому професійні кондитери створюють неймовірні десерти за мотивами магічного всесвіту.

У листопаді 2026 року стартував третій сезон проєкту. Цього разу учасники змагаються командами, представляючи чотири факультети Гоґвортсу: Ґрифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов і Слизерин. А самі брати не лише ведуть шоу, а й жартують з учасниками та діляться спогадами про знімальний майданчик.

Джеймс та Олівер Фелпси / Колаж 24 Канал

До речі, нещодавно Джеймс та Олівер поспілкувалися з 24 Каналом. В ексклюзивному інтерв'ю вони розповіли про закулісся "Чарівників випічки", свої розіграші в стилі Візлі та про те, як змінилося їхнє сприйняття "Гаррі Поттера" за 25 років.