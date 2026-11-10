Кажемо, що лишилося пів години, а в них ще дві, – брати Фелпси про шоу "Чарівники випічки", розіграші в стилі Візлі та "Гаррі Поттера"

Фред і Джордж Візлі запам'яталися глядачам "Гаррі Поттера" своїм почуттям гумору, любов'ю до витівок і здатністю навіть найсерйознішу ситуацію перетворити на пригоду. Схоже, за 25 років Джеймс та Олівер Фелпси, які зіграли знаменитих близнюків, не розгубили цієї риси. Тепер вони жартують над професійними кондитерами, які змагаються за звання найкращих у магічному кулінарному світі.

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Третій сезон шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки" (Harry Potter: Wizards of Baking) стартував 4 листопада в США, а в Україні виходить з 8 листопада. Сезон присвячений 25-річчю першого фільму про хлопця-чарівника. Команди кондитерів, кожна з яких представляє один із факультетів Гоґвортсу, відтворюють сцени з усіх семи історій у величезних їстівних композиціях.

24 Канал поспілкувався з Джеймсом та Олівером Фелпсами про те, чи справді слизеринці поводяться як слизеринці, як актори розігрують учасників шоу, що вони зрозуміли про феномен "Гаррі Поттера" через чверть століття та які секрети домашнього затишку радять українцям.

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Чому "Чарівників випічки" дивляться навіть ті, хто не любить "Гаррі Поттера"

У чому секретний інгредієнт шоу, який допомагає перетворювати звичайних глядачів на прихильників світу Гаррі Поттера?

Олівер: Найцікавіше в нашому шоу те, що воно поєднує два абсолютно різні світи. З одного боку – всесвіт Гаррі Поттера, а з іншого – випічку, творчість і неймовірну майстерність кондитерів. Коли ти спостерігаєш за найкращими у своїй справі, за тим, як вони створюють із нічого дивовижні композиції, це саме по собі захоплює. Зовсім не обов'язково бути великим фанатом "Гаррі Поттера", щоб оцінити шоу та майстерність, які стоять за цими роботами.

І справа не лише у розмірах композицій чи маленьких деталях. Важливий також смак. Зрештою, це кулінарне шоу, тому вироби мають бути не лише красивими, а й смачними. Спостерігати за тим, що створюють кондитери та їхні помічники, просто неймовірно.

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Джеймс: А я додав би, що пекарі дуже захоплені – і своїм ремеслом, і Поттером, бо вони теж фанати. Пам'ятаєте перший епізод сезону, де є комин, з якого вилітають усі ті листи?

Дехто, мабуть, і не здогадувався, що таке можна зробити з торта. Це розбурхує уяву кожного.

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А чи може шоу допомогти новому поколінню відкрити для себе "Гаррі Поттера"?

Олівер: Думаю, так. Напевно, є люди, які ніколи не бачили жодного фільму про Гаррі Поттера, подивляться шоу й подумають: "Почну-но я їх дивитися". Це круто, що шоу поєднує одне з іншим.

"Усі стають трохи слизеринцями": як змагаються факультети Гоґвортсу

У 3 сезоні між собою змагаються чотири факультети Гоґвортсу. Чи почали учасники насправді поводитися відповідно до характеру своїх факультетів? Наприклад, команда Слизерину була особливо... слизеринською?

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Джеймс: Знаєте, думаю, у кожного з них справді були певні риси характеру, притаманні їхнім факультетам.

Хто мене справді розсмішив – це Міко зі Слизерину. Я помітив, що в нього є така трохи зловісна сторона, але в кумедному сенсі. Ви можете побачити, як він щось замислює, особливо коли думає, що за ним ніхто не спостерігає. І від цього стає ще смішніше. Але що справді класно: вони змагаються, підглядають, що роблять інші команди, а після завершення завдань щиро радіють успіхам суперників. Ніби хочуть, щоб усі виступили якнайкраще. Думаю, це підвищує і їхню власну планку.

А ви, як ведучі, допомагаєте учасникам проявляти риси характеру, про які вони, можливо, раніше навіть не замислювалися?

Олівер: Не зовсім. Ми намагаємося дати їм можливість самим проявити себе. Не хочемо вкладати їм у вуста якісь слова чи нав'язувати певну поведінку. Але бувають випробування, коли переможці попереднього завдання отримують перевагу в наступному. Наприклад, вони можуть завадити іншій команді щось зробити. І коли ми кажемо їм: "До речі, ви можете завадити іншій команді щось зробити", – дивовижно, як вони всі стають трохи слизеринцями й дуже цьому радіють.

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Ніхто не каже: "О ні, ми не хочемо мати перевагу над суперниками".

"Чарівники випічки" 3 сезон – Джеймс і Олівер Фелпси знову ведучі шоу, а учасників розділили на гуртожитки / Фото Food Network

Де дивитися шоу онлайн: Щонеділі о 23:40 на каналі TLC через ваш OTT-cервіс. Якщо ви пропустили якісь епізоди, то можете переглянути їх на HBO Max.

Трейлер до третього сезону шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки": дивіться відео онлайн

"Вʼязень Азкабану" чи "Келих вогню"? "Гаррі Поттер" 25 років по тому і розіграші Візлі

Новий сезон звертається до різних історій зі світу "Гаррі Поттера". Яка з них, на вашу думку, була найособливішою для учасників?

Джеймс: Думаю, для кожного це була своя історія. Мабуть, як і у вас, у кожного є спогади, пов'язані з переглядом конкретного фільму чи читанням певної книжки. Було дуже приємно слухати історії самих кондитерів. У такі моменти ти бачиш у них не просто професіоналів, а звичайних людей з особистими спогадами. Вони розповідали, чому їм подобалася певна історія, з яким персонажем вони себе асоціювали та чому хотіли відобразити саме ці почуття у своїй кондитерській роботі.

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В Україні, наприклад, багато шанувальників "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану". Чи помітили ви, що учасники особливо сильно реагували на конкретну частину франшизи?

Джеймс: Мені здається, епізод, присвячений "Келиху вогню", четвертому фільму, викликав у багатьох особливе захоплення. Мабуть, тому що він досить сильно відрізняється від інших частин. Там є Тричаклунський турнір. З'являються нові персонажі. Думаю, саме тому багато учасників так зраділи цьому випробуванню.

До речі, хто з вас квапить учасників, а хто – відповідає за жарти?

Олівер: Ми обоє любимо пожартувати. Іноді ми навіть трохи розігруємо учасників. Наприклад, інколи оголошуємо їм фальшивий час: "О, у вас залишилося лише пів години"! Хоча насправді в них попереду ще приблизно дві години. Просто, щоб трохи тримати їх у тонусі. Але в цьому й перевага нашої роботи. Ми можемо пожартувати з учасниками, трохи розрядити атмосферу та допомогти їм розслабитися.

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Цього листопада виповнюється 25 років з виходу першого фільму про Гаррі Поттера. Чи допомогли вам "Чарівники випічки" зрозуміти щось про вплив цієї історії, чого ви не усвідомлювали, коли були підлітками?

Олівер: Думаю, коли ми знімалися, особливо в першому фільмі, я взагалі не уявляв, скільки людей у всьому світі його дивитимуться і за яких обставин це відбуватиметься. Нам пощастило працювати в цьому шоу з людьми, які багато подорожували або приїхали з різних куточків світу. Вони розповідали, як дивилися "Гаррі Поттер" у своїх рідних країнах, на побаченнях або разом із родинами. І це, мабуть, одна з найцікавіших речей у нашій теперішній роботі – чути такі історії. Адже коли ти знімаєшся у фільмі, то не думаєш про все це. Ти просто знімаєш кіно.

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А тепер ми маємо можливість побачити інший бік цієї історії – дізнатися, як люди дивилися наші фільми та яке місце вони посіли в їхньому житті. І це справді круто!

Джеймсе, на одній із фан-конвенцій у Парижі ви розповідали, що роль Фреда допомогла вам вийти зі своєї мушлі. Олівере, а чи змінила роль Джорджа Візлі вас? І чи щось від персонажів стало частиною вас обох?

Олівер: Певною мірою це справді вплинуло на мене. Люди часто очікують, що ти постійно будеш веселим і життєрадісним, як твій персонаж. І в певному сенсі це навіть допомагає бути відкритішим до інших. Мені стало простіше підходити до людей, спілкуватися з ними. Не має значення, хто це. Ти можеш просто підійти й розпочати розмову. А в шоу ми просто можемо бути собою. Ми хочемо, щоб у всіх усе вийшло, тож підбадьорюємо учасників.

Я вас розумію. Коли ти сором'язливий, не так просто стати відкритим. Роки акторської роботи допомагають?

Джеймс: Безумовно! Коли в тебе є вибір – зробити це або втратити роботу, стає значно простіше! Це справді допомогло. І знаєте, що цікаво? Я розповів про це кільком людям. А потім вони говорили мені, що дивилися подібні інтерв'ю, надихнулися, вирішили трохи більше себе підштовхнути, спробувати щось нове й навіть отримали від цього задоволення.

Трохи магії для українців

В Україні багато родин мають традицію переглядати фільми про Гаррі Поттера під час зимових свят. І їжа – важлива частина цієї атмосфери. Яким своїм улюбленим кулінарним секретом ви могли б поділитися з українцями, щоб удома одразу стало затишніше й трохи магічно?

Олівер: Хороша традиційна британська недільна вечеря! Наприклад, запечена яловичина, смажена чи запечена картопля, йоркширський пудинг. Щось тепле, ситне. І обов'язково підлива! Що ще має бути? Здається, це все.

Обоє: А, звісно, ще овочі.

Джеймс: А я, як справжній британець, обрав би чашку чаю, завареного у справжньому чайнику. Мені здається, що з чайника він смакує краще. А щоб створити затишну атмосферу, я зазвичай просто вмикаю лампу у кутку кімнати. Такі дрібниці допомагають розслабитися. І ще в мене є традиція: у неділю ввечері я читаю книжку. Можна просто відпочити, заспокоїтися й хоча б ненадовго відволіктися від усього, що відбувається навколо.

Інтерв'ю з Джеймсом та Олівером Фелпсами: дивіться відео онлайн