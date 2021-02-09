Сейчас Том Фелтон, игравший Драко Малфоя в фильмах "Гарри Поттер", просматривает эти фильмы, чтобы собрать деньги для приюта животных Best Friends Animal Society.

И вот, просматривая "Гарри Поттер и философский" камень в прямом эфире в Instagram, Фелтон поразил своих фанатов неизвестной для большинства информацией.

К теме По мотивам франшизы "Гарри Поттер" снимут сериал, – СМИ

Оказалось, что в одной из сцен фильма "Гарри Поттер и философский камень" играет его дедушка по маминой линии – Найджел Ансти.

Это опять мой дедушка! Парень с бородой! Белая борода! Огромное борода рядом с Ли Джорданом,

– радостно воскликнул Фелтон, когда Ансти появился на экране.



Том Фелтон и Нейджел Ансти / Фото Warner Bros

Нейджел Ансти играл в эпизодической роли профессора Хогвартса. Интересно, что в реальной жизни он геофизик.

Ансти сделал большой вклад в сейсмические исследования, которые лежат в основе многих методов. Его основы используют современные ученые по всему миру. А еще Ансти является обладателем более 50 международных патентов и многих наград.

"Гарри Поттер и философский камень": сюжет фильма

Это первый из серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, который выжил. Ленту экранизировали по мотивам одноименного романа Дж. К. Роулинг.

На свой 11 день рождения затравленный опекунами Гарри узнает о том, что он волшебник. Недолго думая, он отправляется в магическую школы Хогвартс, где находит не только новых друзей, но и новую жизнь. Узнав тайны своей семьи и о гибели родителей Гарри и не представляет, какая судьба ему уготована.