Представители HBO Max планируют отснять сериал по мотивам культовой франшизы "Гарри Поттер". Пока официального подтверждения нет, однако инсайдеры западных СМИ отмечают, что авторы проекта ищут сценаристов в Голливуде.

Источник: The Hollywood Reporter

По словам источника издания, в HBO Max и Warner Bros. провели внутренние переговоры по запуску проекта. После этого в Голливуде начались кастинги сценаристов, которые и создадут сюжет по мотивам "Гарри Поттера". Сейчас ведутся переговоры с несколькими авторами, которые готовы взяться за эту работу.

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В то же время представители HBO Max и Warner Bros. не спешат подтверждать или опровергать информацию о предстоящем сериале. В комментарии The Hollywood Reporter они подчеркнули, что пока сериала по мотивам "Гарри Поттера" нет на стриминговой платформе.

Известно, что по традициям Голливуда о съемках начинают говорить после того, как подписан контракт на создание проекта и найдены актеры на главные роли. Только тогда пресса получает официальное подтверждение о запланированных съемках.

Что известно о сериале "Гарри Поттер"

Это не удивительно, что именно по мотивам "Гарри Поттера" будут снимать сериал, ведь эта франшиза является одной из самых популярных в коллекции Warner Bros. Серию книг писательницы Джоан Роулинг экранизировали в 8 лентах, каждая из которых имела бешеную популярность в мире. Кроме этого, Warner Bros. запустил фильмы "Фантастические твари", которые также вошли в киновселенную "Гарри Поттера".

О чем же будет новый сериал, поклонникам франшизы приходится пока только представлять.