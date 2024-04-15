Первый Оскар для Украины: где хранят статуэтку, полученную "20 дней в Мариуполе"

В этом году премия Оскар стала по-настоящему выдающейся для Украины. Фильм "20 дней в Мариуполе", раскрывающий ужасы войны, оккупации, обстрелов и смертей, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Василиса Степаненко – журналистка и продюсер победной ленты. Она призналась, где сейчас хранится победная статуэтка. А также продюсер поделилась своими эмоциями, которые переживала на сцене Оскара.

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Василиса Степаненко рассказала, где сейчас победная статуэтка Оскара

Степаненко сообщила, что сейчас статуэтка находится у режиссера фильма Мстислава Чернова. Продюсер выразила надежду, что вскоре Оскар окажется в освобожденном Мариуполе.

Также она добавила, что до сих пор не может поверить в победу на этой престижной премии, а также в то, что команде таки удалось вывезти все материалы из оккупированного города и создать ленту.

Статуэтка у Мстислава, ведь он режиссер. Он ее оберегает теперь. Но здесь статуэтка не самое главное. Самое главное – что нас услышали и слышат. Я очень надеюсь, что эта статуэтка окажется в Мариуполе. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что это для Мариуполя, это для Украины и для всех нас. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось вывезти эти материалы через 15 российских блокпостов и что нам удалось сделать этот фильм и показать его,

– рассказала Василиса.

Интервью Василисы Степаненко: смотрите онлайн видео

Степаненко также рассказала об эмоциях, которые она переживала, стоя на сцене международной кинопремии. Продюсер выглядела уверенно и счастливо во время вручения награды. По ее словам, она старалась продемонстрировать, что украинские женщины имеют невероятную внутреннюю силу.

Я больше хотела показать, что украинки – очень красивые. Мы не только о боли и страданиях. Мы также о большой красоте и силе. Я хотела это демонстрировать,

– рассказала продюсер.

На церемонии Оскар Василиса надела черное изысканное платье от украинского бренда GASANOVA. Ее элегантный наряд был сшит из креповой ткани.

"20 дней в Мариуполе" победил на Оскар-2024