Василіса Степаненко – журналістка та продюсерка переможної стрічки. Вона зізналась, де зараз зберігається переможна статуетка. А також продюсерка поділилась своїми емоціями, які переживала на сцені Оскара.

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Василіса Степаненко розповіла, де зараз переможна статуетка Оскара

Степаненко повідомила, що наразі статуетка знаходиться у режисера фільму Мстислава Чернова. Продюсерка висловила сподівання, що незабаром Оскар опиниться у визволеному Маріуполі.

Також вона додала, що досі не може повірити у перемогу на цій престижній премії, а також у те, що команді таки вдалось вивезти усі матеріали з окупованого міста і створити стрічку.

Статуетка у Мстислава, адже він режисер. Він її оберігає тепер. Але тут статуетка не найголовніше. Найголовніше – що нас почули й чують. Я дуже сподіваюся, що ця статуетка опиниться у Маріуполі. Я дуже сподіваюся, що так і буде, тому що це для Маріуполя, це для України й для всіх нас. Я досі не можу повірити, що нам вдалося вивезти ці матеріали через 15 російських блокпостів і що нам вдалося зробити цей фільм і показати його,

– розповіла Василіса.

Інтерв'ю Василіси Степаненко: дивіться онлайн відео

Степаненко також розповіла про емоції, які вона переживала, стоячи на сцені міжнародної кінопремії. Продюсерка виглядала впевнено та щасливо під час вручення нагороди. За її словами, вона старалася продемонструвати, що українські жінки мають неймовірну внутрішню силу.

Я більше хотіла показати, що українки – дуже красиві. Ми не лише про біль та страждання. Ми також про велику красу і силу. Я хотіла це демонструвати,

– розповіла продюсерка.

На церемонії Оскар Василіса одягнула чорну вишукану сукню від українського бренду GASANOVA. Її елегантний наряд був зшитий з крепової тканини.

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