Тяжелые бои и несколько ранений: где сейчас режиссер и военнослужащий Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов известен как бывший политзаключенный России. Сейчас он продолжает героически защищать страну от оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Олег Сенцов присоединился к рядам войска. Кино 24 расскажет о нынешней деятельности режиссера подробнее.

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Где сейчас Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель сейчас является младшим лейтенантом ВСУ и командиром штурмовой роты 47 ОМбр "Магура". Он нечасто выходит на связь, что вполне понятно в нынешнее время. Но показывает события войны и рассказывает о том, что с ним случается на фронте.

Неделю назад Олег Сенцов поздравил с днем рождения жену, а в конце марта рассказал о тяжелом бое, из которого удалось выйти живым.

Есть задачи, после которых нечего сказать, кроме: "Мы выжили!"

– написал режиссер.

Режиссер присоединился к теробороны в конце февраля 2022 и был участником боев за освобождение Киевщины. Его подразделение было на Запорожском, Авдеевском, Бахмутском направлении. В определенный момент Олег Сенцов перестал активно давать интервью, потому что понял, что "правда никому не понравится".

"Не могу смотреть на кафе, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штате своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно преодолеем этот путь. Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", – писал режиссер.

Ранения на фронте

За время полномасштабной войны Олег Сенцов не раз получал ранения. В июле он получил контузию во время близкого боя с оккупантами. Еще несколько его побратимов вывезли с осколочными ранениями. В сентябре была еще одна контузия и надрыв перепонки.

В октябре Олег Сенцов сообщил об очередном ранении. Некоторое время он провел на лечении. Хотя корил себя за то, что пока он в госпитале, бойцы героически обороняют Авдеевку.

"Опять ранение, и снова не тяжелое – поймал осколок в бок", – сообщал защитник.

Личная жизнь режиссера

В тылу Олега Сенцова ждет жена и сын. Летом 2022 Олег Сенцов женился на любимой Веронике Велч, а уже в декабре он стал отцом в четвертый раз. У супругов родился сын Демьян. Мальчик появился на свет в США, но впоследствии Вероника с малышом вернулась в Украину.

Самые ценные моменты для режиссера, когда он имеет возможность видеться с семьей. Напомним, что также у Олега Сенцова есть трое детей от бывших отношений: сын Владислав и две дочери – Алина и Эмма.

Фильмография Олега Сенцова: