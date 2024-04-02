З початку повномасштабного вторгнення Олег Сенцов долучився до лав війська. Кіно 24 розповість про нинішню діяльність режисера детальніше.

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Де зараз Олег Сенцов

Український режисер та письменник зараз є молодшим лейтенантом ЗСУ та командиром штурмової роти 47 ОМбр "Маґура". Він нечасто виходить на зв'язок, що цілком зрозуміло у нинішній час. Але показує події війни та розповідає про те, що з ним трапляється на фронті.

Тиждень тому Олег Сенцов привітав з днем народження дружину, а наприкінці березня розповів про важкий бій, з якого вдалося вийти живим.

Є завдання, після яких нема нічого сказати, крім: "Ми вижили!"

– написав режисер.

Режисер долучився до тероборони вкінці лютого 2022 та був учасником боїв за звільнення Київщини. Його підрозділ був на Запорізькому, Авдіївському, Бахмутському напрямку. У певний момент Олег Сенцов перестав активно давати інтерв'ю, бо зрозумів, що "правда нікому не сподобається".

"Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольску черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях. Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", – писав режисер.

Поранення на фронті

За час повномасштабної війни Олег Сенцов не раз отримував поранення. У липні він отримав контузію під час близького бою з окупантами. Ще кілька його побратимів вивезли з осколковими пораненнями. У вересні була ще одна контузія та надрив перетинки.

У жовтні Олег Сенцов повідомив про чергове поранення. Певний час він провів на лікуванні. Хоч картав себе через те, що поки він у шпиталі, бійці героїчно обороняють Авдіївку.

"Знов поранення, та знов не важке – спіймав уламок у бік", – повідомляв захисник.

Особисте життя режисера

У тилу Олега Сенцова чекає дружина та син. Влітку 2022 Олег Сенцов одружився з коханою Веронікою Велч, а вже у грудні він став батьком учетверте. У подружжя народився син Дем'ян. Хлопчик з'явився на світ у США, але згодом Вероніка з малюком повернулась до України.

Найцінніші моменти для режисера, коли він має нагоду бачитися з сім'єю. Нагадаємо, що також в Олега Сенцова є троє дітей від колишніх стосунків: син Владислав і дві доньки – Аліна та Емма.

Фільмографія Олега Сенцова: