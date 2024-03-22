Роговцева, как никто другой, знает, что такое трудности, поэтому помогает другим людям облегчить их жизнь. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас украинская актриса и чем занимается в сложное для Украины время.

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Где сейчас Ада Роговцева

Актриса имеет устойчивую позицию, она откровенно против войны и российской агрессии. Роговцева регулярно посещает военных и поддерживает защитников нашей страны с 2014 года. Несмотря на свои 86 лет, она не намерена уходить на пенсию. Актриса до сих пор активно выступает на сцене.

"Мы ездим с нашими концертными программами по батальонам, по базам. Раньше были на передовой, а сейчас не пустят уже и правильно сделают. А раньше ездили, я войну знаю. Я ребят знаю, и они меня. Мы любим друг друга", – говорит актриса.

Хотя Ада Роговцева до сих пор играет спектакль в театре, она отмечает, что самое главное сейчас – работать на победу Украины. Она активно волонтерит и думает прежде всего о тех, кому сегодня тяжелее всего.

Я не могу отстраниться, ничего не делать. Я волонтерю в доме. Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, то я им с такой радостью отдаю эти чистые носки,

– рассказывала Роговцева.

Роговцева также сообщила, что ее внук и зять – добровольцы, а дочь и невестка руководят волонтерским пунктом, где оказывают помощь во всех возможных делах. Актриса призывает объединяться и работать вместе для нашей победы, так, как она это делает сегодня со своими близкими.

Надо друг за друга держаться, быть с семьей. Самое главное, что есть в мире – твои родные. Кровь к крови должна собираться и друг о друге заботиться. Не разбрасываться так по всему миру,

– говорит Ада Роговцева.

Ада Роговцева: что известно об актрисе

Ада Роговцева начала свой творческий путь еще в раннем возрасте. С юности она обладала умением писать стихи и удачно их декламировать. Однако, мысли о сцене тогда у нее не возникали – она мечтала стать журналисткой. Только по совету подруги она решила попробовать свои силы в театральном институте. И оказалось, что это был правильный выбор.

Театру Ада Николаевна посвятила 35 лет.

Обучение в театральном институте привело Аду Роговцеву не только к карьере в кино, но и подарило ей любовь на всю жизнь – ее мужа Константина Степанкова. Константин Петрович был преподавателем молодой актрисы, но это не помешало им влюбиться друг в друга. Они провели вместе 46 лет, но в 2004 году Степанков умер. Ада Роговцева посвятила своему любимому мужчине книгу "Мой Костя".

Но это еще не все потери, с которыми пришлось столкнуться актрисе. В 2012 году ее сын Костя умер от неизлечимой формы рака. Потеря двух самых важных мужчин в ее жизни нанесла Аде Николаевне глубокие душевные раны.

Она прекратила выступать и давать интервью. Только после написания книги "Свидетельство о жизни" Ада Роговцева вернулась на экраны и большую сцену. Поддержкой в трудный период для нее стали дочь Екатерина и трое внуков.

Поэтому актриса, как никто другой, понимает, что такое горе. Сегодня она активно помогает людям, которые также оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Вклад Роговцевой в Украину неоценим, и она продолжает неустанно работать в пользу страны и наших людей.