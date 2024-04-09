Понял все еще в 2014: где сейчас и как живет украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев

Ахтема Сеитаблаева теперь знают не только как известного украинского режиссера, но и как защитника Украины. Он имеет крымскотатарское происхождение и является одним из тех кинотворцев, которые выбрали сознательную проукраинскую позицию еще в далеком 2014 году.

Мужчина на протяжении 10 лет снимал кино, связанное с военным временем. А от начала большой войны Ахтем, не колеблясь, добровольно стал на защиту Украины. В материале Кино 24 читайте, где сейчас режиссер и кто стал его новой избранницей.

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Где сейчас Ахтем Сеитаблаев

В первые дни большого вторжения актер и режиссер присоединился к теробороне и сейчас является военнослужащим. Его редко можно увидеть в социальных сетях, но за его деятельностью чаще можно наблюдать в отчетах от "ТРО Медиа".

Утром 25 февраля мы с моим товарищем Алексеем Тритенко поехали искать, где записаться в добровольцы. Однажды я уже не смог быть там, где хотел бы. Сейчас, слава Всевышнему и врачам, состояние другое. Я могу бежать. Не от врага, а рядом с собратьями,

– рассказал режиссер.

На данный момент Ахтем Сеитаблаев возглавляет творческий коллектив, который фиксирует преступления и занимается съемками документального сериала обо всех силах ТрО.

Личная жизнь Ахтема Сеитаблаева

В прошлом году Сеитаблаев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марьяне Боцвинюк. Женщина моложе режиссера на 20 лет.

Когда-то она работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси, и именно благодаря ее стараниям удалось обеспечить возвращение домой нескольких украинцев. Хотя раньше Ахтем скрывал свои отношения, после помолвки он наконец рассказал об избраннице.

Режиссерские работы Сеитаблаева

Хотя Ахтем Сеитаблаев работал во многих лентах, как актер, его знают, как одного из лучших украинских режиссеров. Вот проекты, которые он создал:

"Мирный-21"

"Доброволец"

"Номера"

"Захар Беркут"

"Киборги"

"Чужая молитва" и другие.

Сегодня же Сеитаблаев замечает, что он ни на минуту не прекращает своей работы как режиссер. Вместе с друзьями он создал несколько мобильных групп, чтобы пытаться снимать все, что возможно. Ахтем говорит, что сегодня документальное кино, как никогда, актуально, поэтому он не собирается останавливаться и продолжит фиксировать правду, которую должен увидеть весь мир.