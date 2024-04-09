Чоловік протягом 10 років знімав кіно, що пов'язане з воєнним часом. А від початку великої війни Ахтем, не вагаючись, добровільно став на захист України. У матеріалі Кіно 24 читайте, де зараз режисер та хто став його новою обраницею.

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Де зараз Ахтем Сеітаблаєв

У перші дні великого вторгнення актор та режисер приєднався до тероборони й зараз є військовослужбовцем. Його рідко можна побачити у соціальних мережах, але за його діяльністю частіше можна спостерігати у звітах від "ТРО Медіа".

Вранці 25 лютого ми з моїм товаришем Олексієм Тритенком поїхали шукати, де записатись у добровольці. Одного разу я вже не зміг бути там, де хотів би. Зараз, дякувати Всевишньому та лікарям, стан інший. Я можу бігти. Не від ворога, а поруч із побратимами,

– розповів режисер.

На цю мить Ахтем Сеітаблаєв очолює творчий колектив, який фіксує злочини та займається зйомками документального серіалу про всі сили ТрО.

Особисте життя Ахтема Сеітаблаєва

Минулого року Сеітаблаєв зробив пропозицію руки й серця своїй коханій Мар'яні Боцвинюк. Жінка є молодшою за режисера на 20 років.

Колись вона працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі, і саме завдяки її старанням вдалося забезпечити повернення додому кількох українців. Хоча раніше Ахтем приховував свої стосунки, після заручин він нарешті розповів про обраницю.

Режисерські роботи Сеітаблаєва

Хоча Ахтем Сеітаблаєв працював у багатьох стрічках, як актор, його знають, як одного із найкращих українських режисерів. Ось проєкти, які він створив:

"Мирний-21"

"Доброволець"

"Номери"

"Захар Беркут"

"Кіборги"

"Чужа молитва" та інші.

Сьогодні ж Сеітаблаєв зауважує, що він ні на мить не припиняє своєї роботи як режисер. Разом із друзями він створив декілька мобільних груп, щоб намагатися знімати все, що можливо. Ахтем каже, що сьогодні документальне кіно, як ніколи, на часі, тому він не збирається зупинятись і продовжить фіксувати правду, яку має побачити увесь світ.