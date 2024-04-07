Константин Октябрьский сейчас реализуется как ведущий и актер. В материале Кино 24 узнавайте больше о его деятельности.

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Где сейчас Константин Октябрьский

Константин Октябрьский с 2020 года является ведущим утреннего шоу на канале "Дом". Это шоу спасло актера летом 2022 года, когда у него закончились средства. Тогда возобновились дистанционные записи программы. Сейчас утренний проект идет в привычном формате.

Также Константин Октябрьский принял участие в съемках сериала "Мое кино", который стал победителем художественного конкурса на производство лент современной тематики. Премьера состоялась в этом году 24 февраля. Сериал рассказывает историю супругов, которым не удается пережить общую потерю. Это разрушает их брак. Также Октябрьский снимается в новом сериале "Госпиталь".

Актер не скрывает, что полномасштабная война изменила его жизнь. Теперь актер радуется простым вещам, не делает масштабных планов. У него также нет страха и тревоги, как в первый год вторжения.

Константин Октябрьский считает, что вопрос прощения очень важен. Но о прощении россиян речи практически нет.

Когда мы кого-то не прощаем, это начинает разрушать нас. Но здесь нам придется приложить большие усилия, после кошмара, который делают россияне в нашей стране. Поэтому мне трудно представить, как именно возможно это прощение,

– высказывался актер.

Актера поддерживает жена и дети, которые решили оставаться в Украине. Также он является членом еврейской христианской общины Киева.

Что известно о Константине Октябрьском

Актер родился в Киеве, но студенческие годы провел в Днепре. Именно там в Молодежном театре он получил первый опыт актерской работы. Впоследствии молодого артиста пригласили в шоу "Большая разница по-украински". С 2010 года Константин Октябрьский стал сниматься в кино и сериалах. В 2014 был ведущим популярного телепроекта "Орел и решка. Шопинг".

Фильмография Константина Октябрьского