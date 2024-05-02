Встретила полномасштабную войну в Москве: куда исчезла и где сейчас актриса Даша Волга

Актриса Даша Волга долгое время жила и работала в Москве, но потом выбрала Украину. У звезды четкая позиция и во время полномасштабного вторжения.

Украинская актриса Даша Волга известна благодаря лентам "Лист ожидания", "Бывшая", "После зимы". В материале Кино 24 читайте о том, чем звезда занимается сейчас.

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Где сейчас Даша Волга

Даша Волга сейчас живет в Новой Зеландии, куда с мужем переехала еще в 2001 году. Это город Окленд. Она возглавляла частную драматическую студию, преподавала драму и актерское мастерство, сейчас работает над курсом для студентов о психологии, педагогику и актерские навыки.

Ее старшему сыну 20 лет, он учится в университете. Дети уехали из Украины накануне полномасштабного вторжения.

Даша Волга участвовала в организации мероприятий в поддержку Украины и популяризации украинского кино, давала интервью. Она часто вспоминает о войне в своих сообщениях в социальных сетях, публикует посты только на украинском и английском языках. Также актриса занимается музыкой. После возвращения в Окленд она написала короткую пьесу, а 27 февраля 2023 сняла клип в Киеве.

Даша Волга – "Не ищи его": смотрите видео онлайн

Почему встретила полномасштабную войну в Москве

Даша Волга родилась в Киеве, но ее родители переехали в Москву после Чернобыльской трагедии. Там она получила первый паспорт и училась, пока родители не вернулись на Родину. В начале нулевых Даша вместе с мужем уехала в Новую Зеландию. Уже оттуда она приезжала то в Украину, то в Россию на съемки в фильмах и сериалах.

В середине 2018 года Даша передала дом в Новой Зеландии в аренду, а сама переехала в Киев из-за болезни папы. В то время у нее было два паспорта: российский и новозеландский. Чтобы получить документы на временное проживание в Украине, легче было воспользоваться российскими документами. Еще тогда для актрисы это стало огорчением. Вдруг ее паспорт России просрочился, к тому же она потеряла вид в 2021 году. Ей пришлось поехать в Москву 20 февраля 2022 года, чтобы восстановить свои документы и получить украинский вид на жительство.

Меня пропускают в эту Москву, иду подаваться на ср*ные документы, а через несколько дней начинается вторжение. И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии указано, что я осудила вторжение россиян в Крым и Донбасс,

– вспоминала Даша Волга.

Актриса вспоминала, что было "невыносимо находиться внутри гадости". В марте она вернулась в Новую Зеландию и воссоединилась с детьми. Даша Волга отмечает, что хорошо понимала, что такое Майдан и что происходило дальше. Она выбрала Украину и оставалась в Украине с 2014 года.