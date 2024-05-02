Українська акторка Даша Волга відома завдяки стрічкам "Лист очікування", "Колишня", "Після зими". У матеріалі Кіно 24 читайте про те, чим зірка займається зараз.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

Де зараз Даша Волга

Даша Волга зараз живе у Новій Зеландії, куди з чоловіком переїхала ще у 2001 році. Це місто Окленд. Вона очолювала приватну драматичну студію, викладала драму та акторську майстерність, зараз працює над курсом для студентів про психологію, педагогіку та акторські навички.

Її старшому синові 20 років, він навчається в університеті. Діти виїхали з України напередодні повномасштабного вторгнення.

Даша Волга долучалась до організації заходів на підтримку України та популяризації українського кіно, давала інтерв'ю. Вона часто згадує про війну у своїх дописах у соціальних мережах, публікує пости лише українською та англійською мовами. Також акторка займається музикою. Після повернення в Окленд вона написала коротку п'єсу, а 27 лютого 2023 зняла кліп у Києві.

Даша Волга – "Не шукай його": дивіться відео онлайн

Чому зустріла повномасштабну війну у Москві

Даша Волга народилася в Києві, але її батьки переїхали до Москви після Чорнобильської трагедії. Там вона отримала перший паспорт і навчалася, поки батьки не повернулися на Батьківщину. На початку нульових Даша разом з чоловіком виїхала до Нової Зеландії. Вже звідти вона приїжджала то до України, то до Росії на знімання у фільмах та серіалах.

Усередині 2018 року Даша передала будинок у Новій Зеландії в оренду, а сама переїхала до Києва через хворобу тата. На той час у неї було два паспорти: російський та новозеландський. Щоб отримати документи на тимчасове проживання в Україні, легше було скористатися російськими документами. Ще тоді для акторки це стало прикрістю. Раптом її паспорт Росії прострочився, до того ж вона втратила посвідку у 2021 році. Їй довелось поїхати до Москви 20 лютого 2022 року, щоб відновити свої документи та отримати Українську посвідку.

Мене пропускають у цю Москву, йду подаватися на ср*ні документи, а через кілька днів починається вторгнення. І я розумію, сидячи у квартирі подруги, що в мене в документах написано: народилася в Києві, приїхала з Києва, і в моїй біографії у Вікіпедії вказано, що я засудила вторгнення росіян до Криму та Донбасу,

– згадувала Даша Волга.

Акторка пригадувала, що було "нестерпно перебувати всередині гидоти". У березні вона повернулась до Нової Зеландії та возз'єдналася з дітьми. Даша Волга наголошує, що добре розуміла, що таке Майдан і що відбувалося далі. Вона обрала Україну та залишалась в Україні з 2014 року.